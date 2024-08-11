獨家》柯文哲陷假帳疑雲！前競總員工曝離職原因 要黃珊珊直球對決

前柯文哲競選總部社會力組長徐慈檉，2022年曾代表民眾黨參選桃園（大溪、復興）議員，如今已退出民眾黨。（徐慈檉提供）

2024/08/11 16:28

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨主席柯文哲遭爆涉政治獻金申報不實等一連串爭議，包含承辦造勢的時樂、尼奧公司在清查時發現有3筆政治獻金合計916萬4311元，非公司承接業務或並未收到款項，民眾黨昨就此發聲明致歉。前柯文哲競選總部社會力組長徐慈檉今（11）日接受本報訪問透露，去年在競總的離職原因，呼籲身為去年競選總幹事的民眾黨立委黃珊珊直球對決。

徐慈檉指出，他當時主要負責的工作為柯文哲的下鄉拜票行程，包含高雄、台南等地，同時與民間社團活動對接並負責民團贊助。所有活動或贊助經費，甚至是他本身搭乘高鐵的通勤費用，帳務上都需要交給李文娟做核銷。

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徐慈檉透露，李文娟當時在台玻大樓二樓內有自己的獨立辦公室，他的位子恰好就在外頭。李本身就是會計、管帳的人，做任何事情都非常小心，平時都不會讓員工們進到她的辦公室內。

談及離職原因？徐慈檉直言，柯競總內的大多事務都是黃珊珊在處理，包含柯文哲演唱會、募款小物與造勢活動。而負責柯文哲造勢活動的時樂股份有限公司負責人戴利玲，本身就是黃珊珊的閨蜜，「那錢不都是自己人在賺？」

「懂得保護自己的人，都會慢慢離開民眾黨！」徐慈檉說，黃珊珊擔任總幹事，負責選戰統合行銷、選舉行程；另一方面，李文娟一次身兼3職，不僅是木可公關董事長，更身兼台灣眾望關懷基金會、柯競總的財物掌門人，會令人懷疑恐有帳務不清的問題。

徐慈檉抨擊，黃珊珊2022年在選台北市長時不願意加入民眾黨，選完加入民眾黨後，擔任競選總幹事，又把自己列不分區立委首位，球員兼裁判已造成許多人不滿。身為去年柯文哲選戰總幹事的黃珊珊，如今面對許多爭議，卻不出來講，都讓黨中央出來回應，黃珊珊不就是一個沒有肩膀的人？

他強調，民眾黨不要再說有政治獻金有近18萬筆的小額募款，需要一一調查，但核銷是要有收據的，竟然沒有收據怎麼會浮報那麼多錢，黃珊珊身為總幹事都不清楚，都沒有過目嗎？呼籲黃珊珊出來直球對決。

前柯文哲競選總部社會力組長徐慈檉，2022年曾代表民眾黨參選桃園（大溪、復興）議員，如今已退出民眾黨。（徐慈檉提供）

前柯文哲競選總部社會力組長徐慈檉，2022年曾代表民眾黨參選桃園（大溪、復興）議員，如今已退出民眾黨。（徐慈檉提供）

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