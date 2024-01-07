涉幫國台辦揪團 招待遊中介選 統一聯盟黨屏東分會長、總幹事 收押

統一聯盟黨屏東分會長、總幹事招攬民眾赴中旅遊為特定總統候選人拉票，屏檢偵辦後以涉犯反滲透法等罪嫌聲押獲准。（記者李立法攝）

2024/01/07 05:30

〔記者李立法、吳政峰／綜合報導〕統一聯盟黨屏東分會長張存逢及總幹事黃榮德涉嫌接受國台辦請託，招攬二十多名民眾前往中國接受中資招待遊旅，為特定政黨及總統、立委候選人拉票，屏東地檢署據報偵辦後，認為張、黃兩人違反總統副總統選舉罷免法及反滲透法嫌疑重大，向屏東地院聲押獲准。

張存逢、黃榮德 出面招募民眾

屏檢調查，張、黃兩人分別於去年九月及十月間，受中國國台辦官員所託，招募屏東地區民眾前往中國湖南省及山西省接受落地招待，團員在中國的食、宿、交通、旅遊等費用均由中國政府資助，且行程中都有國台辦人員到場參與，極力鼓吹「兩岸一家親」、「九二共識」、「和平統一」等言論；張、黃兩人並在去年十二月二十三日該黨屏東分會會員大會上，為特定政黨及總統、立委候選人拉票，疑受國台辦實質掌控資助，配合中國介選。

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中方出資 國台辦人員全程參與

屏檢掌握相關事證後，四日指揮屏東調查站及屏東、里港警分局前往張、黃等人住處搜索，並傳喚兩人及接受招待旅遊的民眾二十多人到案說明，檢察官訊問後，認為張、黃人違反總統副總統選舉罷免法及反滲透法等嫌疑重大，且有逃亡、勾串共犯、證人及湮滅證據之虞，五日下午向屏東地方法院聲押獲准。

全國各地檢署近期查獲多起中共金援或招待國人旅遊案件，最高檢察署五日也召開全國檢察長選舉查察會議。最高檢說明，民眾如單純受邀招待，經釐清與選舉無關，則不在妨害選舉的追訴之列；若招待國人赴中旅遊，並要求支持特定政黨或候選人，依選罷法最重可判十年；若接受滲透來源指示、委託或資助，加重至十五年。

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