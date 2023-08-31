共軍無人機頻繞台 專家：我應強化源頭打擊

陸委會最新一季「大陸情勢季報」對中國無人機的威脅態勢進行分析，直指共軍對台演訓威嚇推陳出新，無人機繞台飛行開啟「偵打一體」新模式。圖為共軍「TB-001」無人機。（資料照，取自日本防衛省官網）

2023/08/31 05:30

陸委會示警共軍「偵打一體」 已在摸索或初始戰力階段

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國軍機艦不斷擾台，陸委會最新一季「大陸情勢季報」對中國無人機的威脅態勢進行分析，直指共軍對台演訓威嚇推陳出新，無人機繞台飛行開啟「偵打一體」新模式，中共對台「合成化」空中作戰力量，尚在摸索或初始戰力階段；專家建議，因應無人載具的戰爭，國軍應具備源頭打擊能力。

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對台形成「合成化」空中作戰力量

陸委會報告指出，共軍去年八月圍台軍演期間，曾利用無人機襲擾東引、馬祖、金門等外島地區，今年四月起出現無人機繞台。據研判，這些無人機具有戰場偵察、通信與數據中繼，並參與協同作戰提供火力引導等功能，可對台灣東海岸防空系統，及其他重要軍事設備發射的電子信號進行雷達測繪和分類。

值得注意的是，中國無人機針對台軍東部戰役據點，如佳山、志航空軍基地、蘇澳海軍基地、中科院九鵬試驗場等進行常態化偵察，補充衛星偵察的時間和地域空白。若中國武力侵台，中國無人機可對台灣「東部戰力保存區」形成全方位、全時段偵察，提供經驗、路線和數據。而現階段中共空中作戰力量以「掩護」為主，攻擊力量嚴重不足，保障力量少而有限，說明中共對台形成「合成化」空中作戰力量，還在摸索或初始戰力階段。

若擾鄰接區常態化 海峽天塹失效

另外，對於共機抵進台灣廿四浬鄰接區、壓縮台灣訓練空域，報告提及，台灣空防第一條防線是海峽中線，去年八月被共軍全面打破；第二條防線是廿四浬鄰接區，是台灣訓練空域線，共機正在壓縮；若這條防線沒守住，只剩下最後一條十二浬領海線。報告示警，共軍侵入鄰接區一旦常態化，台灣海峽將失去天塹作用，兩岸的軍事對峙和戰前烏克蘭與俄羅斯的對峙已無區別。台美若拿不出辦法反制，長此下去將助長中共犯台的僥倖心理。

台灣制憲基金會副執行長宋承恩受訪表示，未來戰爭形式可能是無人載具的戰爭，相對於烏俄戰爭，台海戰爭更有可能如此，因為台灣周邊以海空域為主，無人機扮演角色相當重要，台灣可以研發、利用無人機進行源頭打擊。

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