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新北議員唐慧琳病逝3週年 前同事黃心華發文懷念

新北市議員唐慧琳過世3週年，前同事黃心華發文回憶過去相處時光，懷念她懷仁行義的俠女風範。（資料照，取自唐慧琳臉書）

新北市議員唐慧琳過世3週年，前同事黃心華發文回憶過去相處時光，懷念她懷仁行義的俠女風範。（資料照，取自唐慧琳臉書）

2024/07/25 15:45

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市議員唐慧琳於2021年7月25日病逝，政界友人皆感不捨。新北市議員黃心華今（25日）在臉書發文，回憶過去與唐慧琳同事10年的時光，她有正義感，勇於挺身為電力政策辯護，後來從政後發揮長才，高票當選新北市議員，他也從中感受到唐簡樸且不浮誇的價值觀，現在依舊懷念唐慧琳的俠女風範。

黃心華在臉書回憶，他與唐慧琳曾在國民黨智庫的永續發展組服務，同事歷程10年，唐原本就有正義感，對上司、對同事都真情相待，她當勇於幫台電的核四建設、台灣缺電危機等議題辯護，洪秀柱競選總統與接任黨主席時，也加入清秀助講團，讓她長才得到發揮舞台。

他說，唐慧琳後來高票當選新北市議員，在政論節目、造勢場合，用她獨特群眾魅力為國民黨助講。但世事無常，最後一次見到她在反萊豬活動勉強登台，令現場好多人流下眼淚。

黃心華回憶，國民黨智庫成立20週年晚會曾頒獎給唐慧琳，由她代替唐領取獎項，並拿起手機與她通話，現場來賓一同鼓掌，讓她在電話另一端感受鼓勵，當下很多人都濕了眼眶。

另外，唐慧琳常在午餐時段幫大家在丹陽街買米粉湯然後一起享用、她的衣著和日常用度也展現她簡樸且不浮誇的價值觀，這些都仍印在她心中。

黃心華說，雖然唐慧琳已經離開他們，但他相信還有許多人記得，唐慧琳在螢光幕上、在舞台上的風采之外，也會一同深深懷念著她懷仁行義的俠女風範。

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