巴勒斯坦各派系代表簽署《北京宣言》 矢板明夫：中國包藏禍心

王毅與哈馬斯幹部、法塔赫代表。（路透）

2024/07/25 15:52

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕為期3天的巴勒斯坦各派系內部和解對話，23日上午舉行閉幕式，各派代表簽署關於結束分裂、加強巴勒斯坦團結的《北京宣言》。對此日本資深媒體人矢板明夫分析，為了讓美國陷入中東的亂局、無暇顧及台灣，中國又開始強調巴勒斯坦獨立國家的必要性。這種做法，表面上看冠冕堂皇，實際上包藏禍心。

矢板明夫在臉書PO文表示，這件事表面上看是一件好事，但實際上，是中國為了對抗以色列和美國在中東擴大影響力，而在背後搞的小動作，故意讓中東和平增加更多變數，首先，巴勒斯坦地區的這14個組織的政治主張和理念各有不同。特別是哈馬斯和法塔赫，屬於長年對立的關係。法塔赫在多年以前就被哈馬斯趕出了加薩走廊，中國多年以來支援巴勒斯坦，和這兩個組織都有交情。

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矢板明夫指出，如果中國真想調停，以前有的是機會。但幾乎什麼都沒有做，偏偏要等到哈馬斯發動恐怖襲擊、遭到以色列的嚴厲報復，現在已經接近彈盡糧絕的時候，中國才來匆匆插上一腳。再把法塔赫也卷進來，就是為了使局面更加複雜化，不讓以色列控制加薩走廊。

矢板明夫續指，中國對巴勒斯坦的支持可以追溯到毛澤東時代。毛曾向巴勒斯坦人提供武器，來支持其所謂的「民族解放」運動，其實只是想利用當時的巴解組織（現在的法塔赫）。後來，隨著中國和以色列的關係改善，中國降低了對巴勒斯坦支持的力度，但是最近，為了讓美國陷入中東的亂局、無暇顧及台灣，中國又開始強調巴勒斯坦獨立國家的必要性。這種做法，表面上看冠冕堂皇，實際上包藏禍心。

矢板明夫分析，這幾天，中共還邀請了烏克蘭的外交部長訪問中國。戰爭已經開始兩年半了，中國一直在水面下支持俄羅斯。現在，隨著美國總統大選的白熱化，「烏克蘭和平」成為重要話題，終於看到了一絲停戰的希望，中國就跑來收割、攪局。

矢板明夫直言，中國如果真是希望和平的話，就不應該支持恐怖組織哈馬斯；兩年半以前也有機會反對普丁出兵。現在突然表演的像一個好人，但明眼人都看得出來，全世界很多武力衝突背後都有中國的影子。希望大家不要上當受騙了。

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