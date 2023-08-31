雙城論壇致詞》蔣萬安：雙城好兩岸好 持續務實對話

台北市長蔣萬安昨在雙城論壇以「雙城好，兩岸好」為題發表演說。（特派記者何玉華攝）

2023/08/31 05:30

〔特派記者何玉華／上海報導〕台北市長蔣萬安昨在雙城論壇以「雙城好，兩岸好」為主題發表演講，他以「江河行舟」形容兩岸關係，認為不該是「過盡千帆皆不是」，但也不應該一廂情願的認為「輕舟已過萬重山」，而是要在困難中找尋方向，在迷霧中要冷靜思索，雙城論壇以務實、理性、誠懇的對話，持續各領域的交流合作，「雙城好、兩岸好」的期待必定可為。

台北上海雙城論壇主論壇「新趨勢、新發展」昨天在上海國際會議中心登場，兩百多人與會，蔣萬安與上海市長龔正分別致詞後，並由相關單位代表簽署三項合作備忘錄（MOU）。

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上海市長：共創民族偉大復興

龔正致詞說，「兩岸同胞血濃於水，手足情深」，要和平、發展、交流、合作，是「兩岸民族」的共同心聲，將以更開放、更務實的舉措，讓更多的台灣民眾到中國、上海看一看，尤其是對台灣青年人在上海發展提供更加有力的幫助。龔正還說，「民族復興，國家強盛，兩岸中國人才能過上富足美好的生活」，他相信「歷史不能選擇，現在可以把握，未來可以開創」，只要和衷共濟，共同奮鬥，「就可以共創中華民族偉大復興的美好未來」。

蔣萬安致詞以「雙城好，兩岸好」為主題，首先提到此次雙城論壇順利舉行，必須克服彼此分歧、創造可對話空間，尤其是在不平靜的兩岸關係下願意對話，找到可以對話、共享的價值；上海與台北是兩座在歷史上關係甚深的現代化城市，若能持續秉持理性、開放、進步的治理原則往前走，持續維持各領域的交流合作，「雙城好，兩岸好」的期待必定可為。

蔣萬安提到他出訪前在台北參觀俞大維紀念展，強調俞大維的家族是半部中國現代史的縮影，從上海到台北，這是大時代的命運，也是個人機運的選擇；還有在抗戰時期的「孤島上海」成名的張愛玲，在台北出版全集，紅遍華人世界，在中國改革開放後，紅回上海。上海與台北在現代史上的關係連結，尤其在人的身上。

蔣萬安形容，兩岸關係恰如江河行舟，不該是「過盡千帆皆不是」，但也不應該一廂情願的認為「輕舟已過萬重山」，在困難中找尋方向，在迷霧中要冷靜思索；持續務實、理性、誠懇的對話，當雙城記取過去大時代對個人命運的衝擊，就能珍惜、了解、理解到和平的可貴，當雙城能夠可以成功的化解分歧、消弭對立，雙贏所產生出來的連帶效益將無可限量。

蔣萬安與龔正也見證相關局處簽署「上海市與台北市會展產業交流合作備忘錄」、「上海市與台北市推動低碳交流合作備忘錄」，以及「上海體育大學與台北市立大學羽毛球運動交流合作備忘錄」。

台北市長蔣萬安與上海市長龔正在見證MOU簽署後，合影留念，蔣萬安還邀請龔正在舞台上一起自拍合照。（台北市政府提供）

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