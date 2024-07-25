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國土計畫法檢舉機制恐引抗議 國土署：30萬以下違規不發檢舉獎勵金

內政部國土管理署表示，未來國土計畫實施後，30萬元以下小面積違規檢舉案件，不發給檢舉獎勵金，內政部近期也將召開研商會議討論罰則執行原則。圖為內政部長劉世芳。（資料照）

內政部國土管理署表示，未來國土計畫實施後，30萬元以下小面積違規檢舉案件，不發給檢舉獎勵金，內政部近期也將召開研商會議討論罰則執行原則。圖為內政部長劉世芳。（資料照）

2024/07/25 16:04

〔記者李文馨／台北報導〕「國土計畫法」明年5月上路實施，其中規定地方主管機關對土地違規使用應加強稽查，並可提撥罰鍰一定比率，供民眾檢舉獎勵使用，有立委質疑此制度恐引發農民抗議，立院法制局報告也指出，現代有科技方法可運用，建議舉發制度應檢討。對此，內政部國土管理署回應，未來國土計畫實施後，30萬元以下小面積違規檢舉案件，不發給檢舉獎勵金，內政部近期也將召開研商會議討論罰則執行原則。

國土計畫法第40條條文規定，直轄市、縣市主管機關對土地違規使用應加強稽查，並由依第38條規定所處罰鍰中提撥一定比率，供民眾檢舉獎勵使用。

法制局報告指出，由於部分違法型態，如貪瀆、金融犯罪、企業犯罪等有專業性、結構性及高度隱密之特性，外界不易察覺，證據蒐取不易，導致政府機關在偵查過程中往往拖延相當長的時間，兼以無具體或直接之被害人，內部人吹哨、揭弊成為發掘此類違法態樣的重要手段。

法制局認為，對於不具前述違法型態的事件，例如：未登記工廠之檢舉、於森林或林地內擅自墾殖或占用者之舉發等，由於現代已經有科技的方法可以運用，因此社會成員間的相互不信賴為基礎的檢舉、舉發制度，建議應該檢討。

法制局也提及，農業用地即為土地使用管制的一部分，性質類似，因此「國土計畫法」與「農業發展條例」對於土地違規使用的檢舉制度，宜一併檢討以透過衛星、航照圖或運用科技空拍機之方式為之，較為妥適。

對此，國土署說明，有關違規使用罰鍰金額，是為改進外界對於區域計畫法「6萬元護一生」的情形，就重大違規影響國土保安、破壞農業生產環境，且無法恢復的違規情形難有遏止效果，因此訂有不同級距的罰鍰。針對違規情形情節輕重處罰的規定，國土署也說，內政部已著手研訂明確的罰則執行原則，近期將召開研商會議討論。

國土署表示，未來國土計畫實施後，將配合近年推動的衛星監測影像通報系統，針對一般常見違規樣態例如：農地鋪面整地、堆置、小面積違規建築等，維持處行為人6至30萬元罰鍰，就30萬元以下小面積違規檢舉案件，不發給檢舉獎勵金；2公頃以上重大違規，例如傾倒毒性廢棄物，破壞水源等，導致土地難以恢復等情形，由地方政府依個案認定後處以罰鍰100萬至500萬元。

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