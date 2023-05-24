傳九月訪美 侯：與友善國家多交朋友

傳出國民黨總統參選人侯友宜規劃九月訪美，侯表示，黨中央在美國的駐外人員努力溝通協調，希望和所有的國際友人對接，不單是美國，其他友善國家也要多交朋友。（記者黃子暘攝）

2023/05/24 05:30

〔記者黃子暘、施曉光／綜合報導〕外交是總統大選必考題，總統參選人赴美「面試」，幾乎成為台灣政壇慣例，傳出國民黨總統參選人侯友宜規劃九月訪美，黨主席朱立倫也會陪同。侯對此表示，黨中央在美國的駐外人員努力溝通協調，希望和所有的國際友人對接，不單是美國，其他友善國家也要多交朋友。

國民黨發言人楊智伃昨指出，國民黨一直以來都與美國、日本、新加坡等國家保持密切友好的關係，溝通十分順暢，黨中央會在最適切的時間點，協助安排相關訪問行程。

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由於藍營美國僑界今年九月將舉辦大型年會，被視為國民黨總統參選人訪美的適合時機點，因此黨內認為侯友宜應該會與八月底、九月初赴美接受「面試」行程一併進行規劃，預期前往美國華府、紐約等地與美國行政部門、國會、重要智庫及僑界人士見面，並轉往西岸拜會僑界。

侯友宜昨受訪未證實是否訪美，他表示，會按照自己的選戰步驟，和國際友人互動，朋友越多越好；對於黨中央的善意，會積極、努力合作，希望對外同心齊力，朋友越交越多，理解現階段台灣的狀況，大家彼此合作。

媒體追問侯友宜，是否支持「九二共識」或提出新的兩岸論述？侯回應，他從頭到尾都反台獨、反一國兩制，國有國法，中華民國有憲法和《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，「我們是在一個中華民國底下」，大家都要同心齊力、不要搞分裂，國家只有一個叫「中華民國」，我們都是在台灣這塊土地長大，希望大家攜手守護中華民國，愛台灣這塊土地上所有的人。

針對中國打壓台灣、施壓聯合國，使台灣無法參加世界衛生大會（WHA），侯友宜說，台灣最重要的是自立、自信、自強，聯合更多國際友人支持，面對困境，唯有靠自己不斷地往前走；WHA問題已多年沒有解決，面對逆境要更堅強，風雨生信心，大家一起努力，讓國家有機會參加WHA。

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