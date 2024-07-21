國民黨中市議員+2 無黨朱元宏、古秀英加入國民黨團

國民黨中市議員+2，無黨朱元宏（右1）、古秀英（右2）加入國民黨團。（圖：國民黨議會黨團提供）

2024/07/21 10:02

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市原住民議員朱元宏、古秀英宣布重新回歸國民黨，並加入議會國民黨團運作；兩人表示，早期曾加入國民黨，因之後擔任法官與校長，基於行政中立才與藍營保持距離，如今回歸，未來與黨一起打拚；國民黨台中市議會黨團指出，市議會現有65席議員，原本國民黨32席，加上2人回歸，穩居議會最大黨。

國民黨台中市黨部舉行正式的入黨儀式，由國民黨籍台中市議會議長張清照與國民黨台中市黨部主委顏文正擔任監誓人，朱元宏、古秀英宣誓後，頒發黨證，兩人正式回歸國民黨。

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張清照議長與議會副議長顏莉敏指出，已往朱元宏、古秀英對議事運作與市政議題，常和國民黨站在一起、有共識，這次正式加入國民黨與國民黨團，讓議會國民黨團增加力量，有助議事運作更圓滿順利。

立法院副院長江啟臣也強調，在現今的政治氛圍下，藍軍更需要團結一起，發揮更大力量；台中市議會國民黨團書記長黃馨慧則說，朱元宏與古秀英向來服務紮實、問政勤快，加入黨團能為藍軍增加實力。

朱元宏與古秀英說，早期均曾加入國民黨，只因分別擔任法官與校長，基於行政中立下，才與藍營保持距離，歷次選舉過程國民黨多方禮讓，再加上前議長張清堂與現任議長張清照多次召喚、協調下，在適當時機回歸國民黨團，「一直是國民黨員」、「回家感覺真好」。

國民黨黨團指出，台中市議會現有65席議員，原本國民黨32席、民進黨24席、民眾黨2席、無黨籍7席；國民黨3名議員在今年初當選立委，其中須補選的平地原住民席次，當選的吳建德已加入國民黨團，如今朱元宏與古秀英「回歸」，讓國民黨仍是議會「最大黨」。

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