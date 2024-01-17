台中市議會黨團新幹部！綠營蕭隆澤任總召 藍營黃馨慧續任黨鞭

國民黨中市議會今年的黨團幹部，由書記長黃馨慧（右三）續任，其他幹部也留任。（黨團提供）

2024/01/17 07:18

〔記者蘇金鳳／台中報導〕民進黨中市黨團去年12月25日協調由市議員蕭隆澤擔任總召，因當時正在選舉，其他幹部尚未產生，選後蕭隆澤探詢多位市議員意願，確定副總召是新系黃守達、幹事長英系陳俞融，書記長正國會張家銨，「老幹新枝」也達到派系平衡，將在近日交接；而國民黨則依慣例，第一任的書記長黃馨慧在議長的要求下續任，而黃馨慧徵詢其他幹部的意願，全部留任。

此外，台中市議會6個委員會加上法規委員會的召集人依慣例協調產生，藍分配3席，綠分配2席，其他政黨及無黨籍1席，法規委員會則藍綠輪流1年，蕭隆澤表示，已向議會提出民政委員會由黃守達擔任，警消環衛李天生擔任，法規則由陳俞融擔任；至於國民黨，黃馨慧表示，還在協調中。

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民進黨團每一年改選黨團幹部，因派系影響到黨團的運作，有鑑於此，黨團去年底重選黨團幹部時，將本屆未來3年的黨團幹部先協商產生，今年協調英系的蕭隆澤，明年則是新系，第四年則由正國會的曾朝榮擔任，任務就是要奪回市長之位及市議會席次過半。

當時因選舉無法馬上產生其他幹部，選後蕭隆澤徵詢黨籍市議員，確定副總召是黃守達、幹事長陳俞融，書記長張家銨，彰顯「老幹新枝」。

而國民黨則是2年改選一次，因此現任總召黃馨慧續任，但其他舊幹部執行長為陳文政，4位副書記長劉士州、羅永珍、賴義鍠、李文傑，黃馨慧表示，經過徵詢，都同意續任。

民進黨中市議會黨團總召由蕭隆澤（右三）出任，其他幹部也出爐，彰顯派系平衡及老幹新枝。（資料照）

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