藍白攻擊憲法法庭暫時處分裁定 林志潔嘆：基本法學素養需加強

憲法法庭暫時處分裁定遭藍白撻伐，法學教授林志潔感嘆基本法學素養需加強！（林志潔提供）

2024/07/21 10:16

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕憲法法庭暫時處分裁定做成後，藍白一陣撻伐，陽明交大法學教授林志潔表示這實在令人遺憾，其中有些說法傳遞錯誤法律概念，她更列出三點需要更正之處，希望各界持續關注，守護民主與基本人權。

林志潔說，有人攻擊大法官的理由之一是：國會調查人民企業有比死刑執行緊急嗎？有比死刑不可回復嗎？死刑聲請釋憲都沒有做出暫時停止執行死刑的緊急處分，為何調查權執行要被停止？顯然大法官就是綠營的側翼！林志潔嘆氣說，顯然基本法學素養需要加強。

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林志潔表示，首先，大法官要做緊急／暫時處分，可以依照聲請或依照職權發動是沒錯。但是依照死刑執行規則，在聲請釋憲的案件就不能執行死刑，既然不會執行，大法官有何必要，去做暫時不執行死刑的處分？

其次，也是她個人不同意兩位在裁定中提出不同意見的大法官的部分說法。兩位大法官說，如果因為這樣釋憲就暫時停止執行，容易讓受處罰者以釋憲來逃避拖延刑責。但其實針對不可回復的狀況，本來就應該在釋憲時有暫停的必要，不然死刑執行規則就不必明訂釋憲中案件不得執行。因為如果執行下去，權利損傷無可回復，營業秘密外洩就很典型。

再者、其實本來調查權就可以立法，要規範反質詢也不是不行，林志潔也贊同要完備國會調查手段，以免侵害人民權利。問題是通過的立法要件太糟，立法技術太爛，立法程序太匪夷所思！從來就沒有人反對國會改革，大家反對的是假改革真濫權的惡行。

暫時裁定只有幾個月時間，釋憲決定以及釋憲後立法院如何修正才是最重要的，人民應持續關注，守護民主和基本人權！

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