馬英九讚基隆政績被罵臭要飯的 謝國樑緊握馬自稱「勝利重握」

面對公民團體「山海公民拆樑行動」發起罷免基隆市長謝國樑行動來勢洶洶，前總統馬英九今天（21日）上午前往基隆市七堵南興市場相挺謝國樑，謝國樑當場緊握馬英九的手，還取名叫「勝利重握」。 （記者俞肇福攝）

2024/07/21 12:10

〔記者俞肇福／基隆報導〕面對公民團體「山海公民拆樑行動」發起罷免基隆市長謝國樑連署進入第二階段查對進行中，國民黨全面啟動「反惡罷，挺善樑」宣講；前總統馬英九今天（21日）上午前往基隆市七堵南興市場相挺謝國樑，謝國樑當場緊握馬英九雙手，還取名叫「勝利重握」，絲毫無懼馬英九死亡之握傳說。

馬英九今天到基隆為謝國樑助陣加油打氣，馬英九致詞時細數謝國樑在基隆政績，講不到一分鐘時，突然有民眾衝進現場抗議，高喊「馬英九臭要飯的」、「滾回中國」，該名抗議民眾立刻遭員警連拖帶拉拖出場外。

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馬英九在致詞時提及，民進黨近年來違法亂紀、貪官腐敗，海基會前董事長鄭文燦被收押禁見，相比之下，要罷免謝國樑完全沒有正當性，他也提到，2022年縣市長選舉自己前後5次幫謝國樑助選，還車掃到深夜，最終總算不負眾望當選市長，當選後還推出許多政績，「謝國樑上任到現在，已經減債9億元，呼籲基隆鄉親反對惡性罷免」。

謝國樑也提到，馬英九上次幫他助選時，自己三次緊握他的手，最終獲得勝利，如果這次要重新投票，希望跟馬英九來的「勝利重握」。隨後就在媒體前緊握，並高舉馬英九雙手。

面對公民團體「山海公民拆樑行動」發起罷免基隆市長謝國樑行動來勢洶洶，前總統馬英九今天（21日）上午前往基隆市七堵南興市場相挺謝國樑，謝國樑當場緊握馬英九的手，還取名叫「勝利重握」。 （記者俞肇福攝）

馬英九今天到基隆為謝國樑助陣加油打氣，馬英九致詞時細數謝國樑在基隆政績，講不到一分鐘時，突然有民眾衝進現場抗議，高喊「馬英九臭要飯的」、「滾回中國」，該名抗議民眾立刻遭員警連拖帶拉拖出場外。 （記者俞肇福攝）

前總統馬英九今天（21日）到基隆為謝國樑助陣加油打氣，馬英九致詞時細數謝國樑在基隆政績。場外支持「罷免謝國樑」的民眾與反對罷免「挺謝國樑」的支持者（見圖），雙方隔著馬路互相較勁。 （記者俞肇福攝）

前總統馬英九今天（21日）到基隆為謝國樑助陣加油打氣。場外支持「罷免謝國樑」的民眾（見圖）與反對罷免「挺謝國樑」的支持者，隔著馬路互相較勁。 （記者俞肇福攝）

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