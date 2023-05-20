台美貿易倡議將簽首批協定 學者：有助台灣踏入「經濟版北約」模式

台美雙方昨共同宣布，廿一世紀貿易倡議將在數週內簽署首批協定。（路透檔案照）

2023/05/20 05:30

〔記者徐子苓／台北報導〕台美廿一世紀貿易倡議已完成五項議題談判，預計在數週內簽署首批協定。專精國際貿易議題的學者受訪指出，這將是美國總統拜登上任之後第一個對外貿易協定，不僅國內出口產業能夠直接受惠，也有助台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。

嘉惠出口產業 有助加入CPTPP

中經院WTO及RTA中心資深副執行長顏慧欣解讀，拜登政府一直想放棄降關稅的傳統FTA（自由貿易協定），認為已不符合現在需求，並不斷強調美國想重塑新的貿易秩序；但以往外界還不確定新貿易秩序的實質內容，而台美貿易倡議即具體反映出美國的新貿易思維。

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倡議對台灣有什麼好處？顏慧欣分析，對外方面，許多國家都在提議應該成立「經濟版北約」，台美貿易倡議讓台灣可以進一步踏入所謂經濟版北約的模式。此外，美台簽訂貿易倡議後，等同告訴全世界，「跟台灣簽任何經貿協定不會有踩中國紅線的問題」，對於台灣和其他國家洽談FTA，都會有所幫助。

對內方面，貿易倡議裡的規定，例如良好法制作業、貿易便捷化、反貪腐等，對於我國產業未來出口到美國，或去美國做國內的貿易投資時，都能直接受益；台美貿易倡議也會要求國內的行政機關，在法規作為上提升效率，更接地氣、徵求產業的意見，長久而言都能讓國內產業受惠。

台美貿易倡議也有助台灣加入CPTPP，顏慧欣指出，現在倡議談好的五個目標，其實在CPTPP都有對應的章節規則，「透過台美倡議，實際上就是美國向CPTPP會員國認證，台灣在這些問題上已經可以做到CPTPP的標準。」

至於哪些產業能夠直接受惠？顏慧欣認為，我國出口到美國的產業，包含電子產業、紡織業等出口商和貿易商，都可直接受益於倡議裡的「貿易便捷化」條款，減少許多通關程序。

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