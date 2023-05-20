任期剩一年 蔡英文今說明執政團隊未來目標

蔡英文總統今將在總統府大禮堂主持「執政七年，重新定義台灣，讓世界重新看見台灣」記者會。 （資料照）

2023/05/20 05:30

〔記者蘇永耀、林欣漢、陳政宇／台北報導〕今天五二○，蔡英文總統執政已經七年，僅剩一年任期，在野黨昨天批判青年低薪、失業率，以及居住正義都沒有改善，民眾對蔡執政不滿意；民進黨則提出數據辯護，強調政績已見成果。

在野黨批青年低薪沒改善 民進黨辯護

蔡總統今將在總統府大禮堂主持「執政七年，重新定義台灣，讓世界重新看見台灣」記者會，副總統賴清德也將出席。總統府發言人林聿禪昨表示，總統將說明，七年的累積重新定義台灣，讓世界重新看見台灣；並闡述台灣在全球供應鏈及國際區域局勢的關鍵位置，以及執政團隊未來的努力目標，將提出更多行動及作為，打造一個更好的台灣。

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國民黨立委江啟臣的啟思民本基金會昨公布蔡總統就職七週年施政民調，江啟臣指出，蔡英文在二○一六年就職演說時承諾「要為年輕人打造一個更好的國家」，但七年後的民調，滿分十分、平均只得到三．七二分，顯示蔡英文讓青年徹底失望，即將代表民進黨參選總統的賴清德，看到這個成績單應該會睡不著。

江啟臣表示，包括青年最關切的青年低薪、失業率改善及居住正義的落實，民調都顯示有超過六成民眾不滿意，尤其居住正義更有高達七十一％民眾不滿。民調顯示，蔡英文總統在「長照醫療」、「二○五○淨零碳排」表現獲得較多肯定，其中，長照醫療獲得四十．二％滿意度、「二○五○淨零碳排」獲得三十三．九％滿意。

民進黨發言人張志豪則回應，蔡總統執政以來，政府始終以照顧弱勢、傾聽民意、實現公義社會為目標，積極推動建設，促進經濟平穩發展，都有具體實績，各政黨應團結合作，勿因選舉考量，抹煞政府與民眾努力成果。

張志豪說，在友善生育、長照、社會住宅、電力供應、經濟、國防自主及年金改革、公共建設經費等八大面向皆有具體實績，比較七年前和七年後，政績已見成果，數字會說話。

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