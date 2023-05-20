捲im.B風暴 陳歐珀道歉：若參與詐騙就退選

民進黨立委陳歐珀捲入im.B詐騙集團風暴，19日出面說明，強調自己識人不明、交友不慎，在不知情狀況下接受贊助，但自己絕無跟詐騙集團掛勾，並鞠躬道歉。 （記者劉信德攝）

2023/05/20 05:30

〔記者陳政宇、施曉光、蔡昀容、游明金／綜合報導〕民進黨立委陳歐珀捲入im.B詐騙集團風暴，在宜蘭基層引發質疑，民進黨宜蘭縣議會黨團昨要求黨中央盡速調查處理。陳歐珀則強調自己識人不明、交友不慎，在不知情下接受贊助，但絕無與詐騙集團掛勾，並鞠躬道歉。民進黨發言人張志豪表示，陳歐珀已送交自陳書至廉政會，盼廉政會盡速處理，呼籲檢調積極偵辦，讓真相早日水落石出。

國民黨：陳與主嫌關係匪淺

國民黨昨召開記者會質疑，陳歐珀接受曾姓主嫌提供的屋舍、座車，無償做為後援會與服務處，顯然關係匪淺，民進黨主席賴清德應出面表達立場，並向受害人與社會大眾道歉。

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前時代力量立委黃國昌爆料，im.B詐騙集團羅東大樓原是陳歐珀競選後援會與辦公室，更指陳的座車就登記在im.B旗下。

陳歐珀昨出面鞠躬道歉，他說，曾姓主嫌多年來在外招搖撞騙，甚至用公益形象來包裝，許多人被其假形象、假身分蒙在鼓裡，自己識人不明、交友不慎，但絕無與詐騙集團掛勾，「如果我有參與詐騙行為，我退選沒有問題」。

陳歐珀指出，他已交自陳書到中央黨部，說明二○二○年競選立委連任期間，羅東後援會及TOYOTA中古車使用情形，房子部分都有相關金流可以查證，證明他沒有不法。

宜蘭綠營促黨速查 籲陳知所進退

民進黨已提名陳歐珀競選立委四連霸，但此事件引起地方議論。民進黨宜蘭縣議會黨團昨發表十一席議員全數簽署的聲明，要求陳應向社會大眾清楚說明，並表示基層黨員及縣民對陳有所質疑，黨中央應儘速調查處理。更有議員擔心外溢效應，影響總統與立委選情，要陳知所進退。

黃國昌再揪疑點 「讓子彈繼續飛」

黃國昌昨持續透過臉書質疑，陳歐珀從本來的不熟、只有數面之緣，改口承認有接受曾耀鋒贊助，更有自家人與吸金詐騙犯張淑芬一起投資合購不動產，也承認去過曾姓主嫌的豪宅招待所，「最大的問題是，只有這樣嗎？接受詐騙集團『贊助』的，只有陳歐珀嗎？沒關係，讓子彈繼續飛一下」。

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