拜會蔡英文 特拉斯：推動「經濟北約」 挺台對抗威權

總統蔡英文（右）昨日上午在總統府接見前英國首相特拉斯（左），兩人握手致意。（中央社）

2023/05/20 05:30

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統昨接見來訪的英國前首相特拉斯，總統表示，全球民主國家攜手團結合作，必能讓彼此更強大，也能讓民主自由的價值延續與擴大。特拉斯強調，台灣的成就是需要被保護的，國際社會及自由民主國家必須支持台灣；她再度倡議「經濟北約」，希望理念相近的自由民主國家能在經濟上進行更多合作，以對抗威權政權脅迫。

蔡：民主國家團結 讓彼此更強大

蔡英文也陪同特拉斯參觀總統府一樓原住民文化特展、紀念品中心及三樓虹廳。特拉斯並在特展留言牆上寫下「Celebrating freedom and democracy in Taiwan」（祝賀台灣的自由與民主）。

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蔡英文表示，特拉斯是第一次訪問台灣，也是繼柴契爾夫人後，第二位訪問台灣的英國前首相。她非常高興在總統府與特拉斯見面，期待在不同世代的共同努力下，台灣與英國的關係能持續扎根發展。

蔡英文說，台灣和英國是理念相近的夥伴，共同為全球的民主自由發展而努力。幾天前，她和特拉斯都參與「哥本哈根民主高峰會」，特拉斯會中強調面對威權主義擴散、全球民主陣營合作的重要性，而這也是過去以來，台灣不斷向世界傳遞的訊息。

蔡英文指出，這幾年來，台灣和英國在各領域都有豐富的合作成果。期盼未來台英雙方在供應鏈韌性、網路安全，以及科技新創等領域，開創更多合作交流，並一起努力促成雙邊簽署投資貿易協定，持續深化經貿合作關係。

特拉斯致詞表示，儘管面臨中國威脅，在蔡總統勇敢的領導下，台灣經濟成就讓她印象深刻，包括非常強健的經濟成長率，以及在關鍵產業扮演領頭羊的角色。英國非常清楚必須維持台海的和平及穩定，我們正面臨民主和威權體制之間日益增強的對抗。她認為，自由民主是造福社會及人民的最佳方式，帶來更大的財富、繁榮以及幸福。

特拉斯認為，台灣的成就是需要被保護的，國際社會及自由民主國家必須支持台灣，必須要確保台灣有自我防衛的能力。同時與英國等自由民主國家間，也需持續建立經濟連結及更積極的關係。

總統蔡英文昨在總統府接見前英國首相特拉斯，雙方並在總統官邸進行深入交流。（取自林佳龍臉書）

總統蔡英文昨接見前英國首相特拉斯，並陪同參觀總統府一樓原住民文化特展。特拉斯在特展留言牆上寫下「Celebrating freedom and democracy in Taiwan」。（取自總統府官網）

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