漢光兵推落幕 美軍全程觀摩未參與

國軍年度「漢光卅九號」電腦輔助指揮所演習，自十五日起進行為期五天四夜不間斷的演訓，到昨日落幕。這是參謀總長梅家樹在五月一任上任後，首次在電腦兵推中指揮防衛軍。 （資料照）

2023/05/20 05:30

〔記者吳書緯／台北報導〕國軍年度「漢光卅九號」電腦輔助指揮所演習，自十五日起進行為期五天四夜不間斷的演訓，到昨日落幕。據了解，此次仍由國防大學所組成的「攻擊軍」模擬敵可能對台的各種攻擊行動，誘導防衛軍在各種不同狀況的處置，以驗證國軍各層級聯合作戰指管作為。

兵推參數 漢光實兵操演將驗證

漢光兵推慣例都是在最後一日，由國防部長對國軍重要幹部發表精神講話，以及宣布推演結束，並由「軍聞社」發布相關資訊，但國防部昨未對外發布兵推結束的相關資訊。據悉，本次兵推亦有美軍退役將領所組成的美軍觀察團進行觀摩，但未接管指揮或參與兵推。

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據指出，本次電腦輔助指揮所演習是在武漢肺炎疫情緩解後首度舉辦，取代過去的圖上兵推，仍由國防大學教官組成「攻擊軍」，模擬各種敵可能對台的攻擊行動，誘導參謀本部及各層級所組成的「防衛軍」進行各種狀況處置，這也是參謀總長梅家樹五月一日上任後，首次在電腦兵推中指揮防衛軍。

因應台海情勢、烏俄戰爭顯示的高科技戰場變化，本次電腦兵推運用「聯合戰區層級模擬系統（JTLS）」推演平台，想定敵軍犯台各種可能行動，並以中國擾台軍演態樣為基礎，借鏡烏俄戰爭實例進行兵推對抗；而中國近年軍力成長，使得台灣東部遭受威脅的情況，也納入想定當中。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲昨受訪表示，五月的電腦兵推結束後，可以利用演習所獲得的參數，在七月漢光實兵操演進行充分驗證，例如在電腦兵推模擬出，岸置雄風反艦飛彈車可在兩小時內轉移陣地，但經實兵操演，或許需要三小時才能完成轉移，對後續規劃作戰任務，就需要更多的前置量。

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