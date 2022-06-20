美台國防工業會議 十月初登場

圖為2018年美台國防工業會議。（中央社資料照）

2022/06/20 05:30

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美台商會近期宣布，今年度「美台國防工業會議」將於十月二日至四日於美國維吉尼亞州里奇蒙市舉行。這項邁入第廿一年的台美半官方交流，將邀請約一百五十名雙方政府、產、學界人員參與。

「美台國防工業會議」自二○○二年起舉辦，依照慣例，我國多由國防部副部長率團參加。受到肺炎疫情影響，二○二○年改採視訊會議；去年則由我國駐美軍事代表團長余劍鋒少將代表出席。

請繼續往下閱讀...

有關今年度「美台國防工業會議」重點，政軍人士表示，由於會議距今尚有三個多月，將視當前情勢發展與未來交流要項，敲定與美方交換意見的方針。

曾參與「美台國防工業會議」的民進黨立委王定宇昨指出，今年度會議可就三大面向進行討論。首先，我國面對敵情威脅應如何妥善建構國防戰力？雖然拜登政府持續協助我國建立「不對稱戰力」，並持續協助我國部隊訓練，但這並非防衛戰力的全部，包括我方預警、嚇阻能力以及正規載台的確切需求，都有賴雙方藉由此次會議充分探討。

其次，雙方應從烏俄戰爭檢視，台灣應建立哪一些能力與盟友充分合作，例如C4ISR（指管通資情監偵）的相關裝備準備與操演，都應納入推演之中。第三，我國面對中國灰色地帶行動，應如何有效面對潛在威脅？都值得深入討論。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法