早有戒心 屏東石斑兩年前成功銷美

屏東石斑佔全台產量逾半，為避免過 度依賴中國市場，兩年前已成功打進美國市場，同時積極開發中東市場。（記者陳彥廷攝）

2022/06/12 05:30

〔記者陳彥廷、葛祐豪、洪定宏、黃旭磊／綜合報導〕中國無預警禁止台灣石斑魚輸入，屏東、高雄兩縣市估計一年受影響產值各約八億，屏縣縣長潘孟安昨天表示，為避免太過依賴中國市場，四年前就將屏東的石斑魚市場進行分流，兩年前成功打進美國市場，同時積極開發中東市場；高雄市長陳其邁也強調，初查高雄養殖漁場未發現任何違規，正積極拓展國內及中國以外的國際市場。

高屏受影響年產值 各約八億

潘孟安說，屏東縣石斑魚年產量近年從一．二萬噸減至八千多噸，產值二十多億元，銷往中國市場的比重降至三千多公噸，產值約八億，雖仍佔全國銷中的一半，但總量已較以往降低不少，縣府近年鼓勵養殖戶改養其它魚種，或加工凍儲、開發冷凍產品輸出，還將冰鮮石斑銷往日本、加拿大，且積極開發中東等市場。

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根據漁業年報統計，高雄市石斑採海水養殖，面積約四四二公頃、年產量五○一九噸，年產值約九．五億元，關務署去年統計石斑活魚出口至中國及香港約六六三四公噸，產值約十六點五億元，高雄與屏東各佔一半，推估高雄被波及的產值約八．二五億元。

高雄市長陳其邁昨受訪表示，清查高雄幾家養殖場，針對漁獲、魚塭底土或水質等項目，都未發現任何違規，希望中國要遵守國際規範。

高市海洋局指出，高雄漁產品外銷除中、港，另有美、澳洲、韓、日、俄及阿拉伯聯合大公國等，將持續開拓全球穆斯林市場，增加外銷商機；另輔導水產加工業者及漁會，開發小包裝冷凍生鮮產品、休閒食品及調理後的水產加工品，透過百貨公司、電商平台，網路直播等多元行銷宅配。

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