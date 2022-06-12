為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    早有戒心 屏東石斑兩年前成功銷美

    屏東石斑佔全台產量逾半，為避免過 度依賴中國市場，兩年前已成功打進美國市場，同時積極開發中東市場。（記者陳彥廷攝）

    屏東石斑佔全台產量逾半，為避免過 度依賴中國市場，兩年前已成功打進美國市場，同時積極開發中東市場。（記者陳彥廷攝）

    2022/06/12 05:30

    〔記者陳彥廷、葛祐豪、洪定宏、黃旭磊／綜合報導〕中國無預警禁止台灣石斑魚輸入，屏東、高雄兩縣市估計一年受影響產值各約八億，屏縣縣長潘孟安昨天表示，為避免太過依賴中國市場，四年前就將屏東的石斑魚市場進行分流，兩年前成功打進美國市場，同時積極開發中東市場；高雄市長陳其邁也強調，初查高雄養殖漁場未發現任何違規，正積極拓展國內及中國以外的國際市場。

    高屏受影響年產值 各約八億

    潘孟安說，屏東縣石斑魚年產量近年從一．二萬噸減至八千多噸，產值二十多億元，銷往中國市場的比重降至三千多公噸，產值約八億，雖仍佔全國銷中的一半，但總量已較以往降低不少，縣府近年鼓勵養殖戶改養其它魚種，或加工凍儲、開發冷凍產品輸出，還將冰鮮石斑銷往日本、加拿大，且積極開發中東等市場。

    根據漁業年報統計，高雄市石斑採海水養殖，面積約四四二公頃、年產量五○一九噸，年產值約九．五億元，關務署去年統計石斑活魚出口至中國及香港約六六三四公噸，產值約十六點五億元，高雄與屏東各佔一半，推估高雄被波及的產值約八．二五億元。

    高雄市長陳其邁昨受訪表示，清查高雄幾家養殖場，針對漁獲、魚塭底土或水質等項目，都未發現任何違規，希望中國要遵守國際規範。

    高市海洋局指出，高雄漁產品外銷除中、港，另有美、澳洲、韓、日、俄及阿拉伯聯合大公國等，將持續開拓全球穆斯林市場，增加外銷商機；另輔導水產加工業者及漁會，開發小包裝冷凍生鮮產品、休閒食品及調理後的水產加工品，透過百貨公司、電商平台，網路直播等多元行銷宅配。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    一再打壓台灣農漁產品 蔡英文譴責中國：傷害兩岸關係
    2022/06/12 05:30

    一再打壓台灣農漁產品 蔡英文譴責中國：傷害兩岸關係
    陳吉仲：石斑魚是ECFA早收清單 中國互相矛盾
    2022/06/12 05:30

    陳吉仲：石斑魚是ECFA早收清單 中國互相矛盾

    發掘動畫新銳創作者！短片競賽徵件倒數中

    2022全球卓越建設獎桃園榮獲2金2銀
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播