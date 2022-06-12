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    一再打壓台灣農漁產品 蔡英文譴責中國：傷害兩岸關係

    針對中國封殺台灣石斑魚事件，總統蔡英文表示，去年中國禁止鳳梨輸入，我們都克服難關了，這次我們也一定能克服挑戰！（圖取自蔡總統臉書）

    針對中國封殺台灣石斑魚事件，總統蔡英文表示，去年中國禁止鳳梨輸入，我們都克服難關了，這次我們也一定能克服挑戰！（圖取自蔡總統臉書）

    2022/06/12 05:30

    〔記者李欣芳、鍾麗華、施曉光／台北報導〕針對中國封殺台灣石斑魚事件，總統蔡英文昨提出嚴正譴責，她表示，中國一而再、再而三違反國際貿易規範，打壓台灣的農產品。但去年中國禁止鳳梨輸入，我們都克服難關了，這次一定能克服挑戰！除了將台灣優質石斑魚外銷國際，也請國人一起支持台灣漁民。

    不排除向WTO申訴

    蔡英文昨在臉書表示，中國再次以突襲式的通知，片面停止台灣石斑魚輸入，這是再次違反國際貿易規範，對兩岸的貿易正常往來毫無幫助，更是片面傷害兩岸關係。

    蔡總統強調，國際貿易處置慣例是個案退運或銷毀，而不是全面禁止進口，中國的做法已經違反國際貿易邊境檢驗慣例。台灣也不排除向WTO申訴。

    蔡英文說，台灣輸出的石斑魚都符合國際規範。去年被中國通報三件不合格個案，在確認安全無虞並強化源頭用藥管理後，都正面回復中國，但中國都未再進一步提供科學證據。

    行政院長蘇貞昌也指示農委會穩定國內石斑魚產銷，政院發言人羅秉成昨表示，近年來中國一再針對我國農、水產品以不符國際慣例方式橫加抵制、阻擋的做法，影響農漁民權益，不僅傷害兩岸關係，也讓台灣人民更加厭惡中共當局對台肆意打壓。

    羅秉成說，蘇院長已指示農委會盡速啟動因應措施，以多元管道全力開拓國際市場，保障農漁民權益。

    陸委會也說，自去年三月起，陸方一再以檢出介殼蟲，或檢出禁藥及藥物殘留超標等檢疫問題為由，禁止台灣鳳梨、釋迦、蓮霧及石斑魚輸入，已傷害我農漁民權益，農產品檢疫是專業技術性問題，應該透過雙方既有協議機制務實溝通解決，才能對兩岸交流將發揮正面效果。

    朱盼溝通協商解決

    國民黨主席朱立倫昨也在臉書發文指出，希望不是任何政治的因素在干擾兩岸正常往來，特別是關乎民眾、農漁民生計的部分，如果是技術問題，應該要趕快來溝通協商解決，做對兩岸人民福祉有助益的事情。

    朱立倫也認為，兩岸經貿關係密切，對峙態勢卻持續緊張，廠商應該要「分散」（diversifying）投資，以降低風險。

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