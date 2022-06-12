陳吉仲：石斑魚是ECFA早收清單 中國互相矛盾

農委會主委陳吉仲9日晚間確診武漢肺炎，中國立刻在10日突襲式宣布從13日起禁止台灣石斑魚輸入。（記者楊媛婷攝）

2022/06/12 05:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕中國十日晚間突襲式宣布自十三日起暫停台灣石斑魚輸入中國，農委會啟動措施因應，農委會主委陳吉仲昨直言，中國這次利用他確診武漢肺炎居家隔離時，片面宣布暫停台灣石斑輸入，並直指中國屢次違反國際貿易常規，「遺憾也不足以表達。」

中國去年於二二八紀念日連假時指台灣鳳梨發現有介殼蟲暫停輸入，之後又用同樣理由，於中秋連假的九月十八日宣布禁止台灣釋迦、蓮霧輸入，這次更在陳吉仲確診居家隔離的第一天，宣布暫停石斑魚輸入，一連三次，陳吉仲自己也忍不住直言：「這的時間點不知道是否巧合！」

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陳吉仲也質疑，石斑魚是列在ECFA早收清單，當初國民黨簽署ECFA強調會對台灣農民讓利，但現在被消除，中國禁台灣石斑的舉措，也和ECFA的意旨互相矛盾。

在石斑魚後，外界擔憂下一個是同樣對外銷中國依存度高的午仔魚，陳吉仲不諱言，中國針對的都是台灣外銷中國比例高的品項，像芒果、文旦柚等，農委會已著手開拓這些農產品的其他外銷市場。他指出，台灣過去每年水果外銷市場，中國占八成，去年已經降到四成五。降低對中國市場的倚賴度，就不用再擔心對岸動輒使用違反國際貿易規範、禁止台灣農產品輸入的情況。

月底台美雙邊廿一世紀貿易倡議將於華府展開首場會談，其中將談到農業議題，陳吉仲說，台灣水產品本來就可以賣到美國，會再努力擴大外銷量。

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