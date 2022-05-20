外交部：持續爭取IPEF首輪納台

外交部發言人歐江安昨表示，台美經貿關係緊密，台灣是美國可靠夥伴，台美對於印太區域發展有共同願景和目標，我國樂見拜登政府將成立IPEF。（記者呂伊萱攝）

2022/05/20 05:30

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國總統拜登今啟程訪問韓國與日本，是他就任以來首度造訪亞洲；拜登將在訪日期間宣布啟動美國主導的「印太經濟架構」（IPEF）。目前資訊顯示台灣在首輪合作名單的機率不高，外交部昨僅說，將和國內經貿單位持續積極爭取參與；經濟部則表示，有直接管道可與美方溝通，會一步步進行。

經濟部： 與美方有直接管道溝通

拜登將在訪問亞洲之際啟動IPEF。韓國總統尹錫悅計畫在會晤拜登時宣布加入IPEF，希望成為創始會員國；日本內閣官房長官松野博一也說，日本將積極檢討加入IPEF。

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對於台灣是否會納入IPEF首輪合作名單，外交部發言人歐江安昨語帶保留說，台美經貿關係緊密，台灣是美國可靠夥伴，台美對於印太區域發展有共同願景和目標，我國樂見拜登政府將成立IPEF。我方會注意美方宣布成立的相關情形，並與國內經貿相關單位積極爭取參與，也將持續與美國等區域理念相近夥伴加強合作。

歐江安表示，美國國務卿布林肯四月下旬曾在眾議院聽證會中澄清，IPEF是開放且具包容性的架構，「沒有要把任何人拒於門外，包括台灣在內」。此外，二百位眾議員三月聯名致函拜登政府財經官員，呼籲邀台參與IPEF；美國參院兩黨外交領袖五月十八日接續帶領共五十二名參議員聯名致函拜登，呼籲把台灣納入IPEF。

經濟部長王美花昨在立院答詢時則表示，最近確實有IPEF相關討論，經濟部有直接管道與美方密切了解相關進展；美國政府、產業理解台灣重要性，對台灣而言是正面的，IPEF先成立，後續具體細節會一步步推進。

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