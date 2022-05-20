拜登出訪亞洲前夕》蘇利文、楊潔篪通話 談美中特定議題

中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪（左圖，路透）十八日在與白宮國家安全顧問蘇利文（右圖，歐新社）通電話時放話，美方若執意打「台灣牌」，必將把局勢引向危險境地。

2022/05/20 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統拜登訪問日韓與出席被視為抗中聯盟的「四方安全對話」（QUAD）領袖高峰會前夕，中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪十八日在與白宮國家安全顧問蘇利文通電話時放話，美方若執意打「台灣牌」，必將把局勢引向危險境地。此外，中國十九日起在海南島東側的南海水域進行軍事訓練，時間點與拜登出訪亞洲重疊。

相較之下，白宮雖發表聲明證實蘇楊在電話中論及美中關係上的「特定議題」，但未進一步詳述；該簡短聲明還提到此通話是兩人繼三月十四日在羅馬會面後再次接觸，重點在於區域安全議題與禁止核武擴散，此外也論及烏克蘭戰爭。

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楊批美打台灣牌 引向危險境地

中國官媒新華社報導，楊潔篪在電話中直言，華府近期採取一系列干涉中國內政、損害中方利益的錯誤言行，中方對此堅決反對並予以有力應對，台灣問題是中美關係中最重要、敏感與核心的問題，美方雖多次明示奉行一個中國政策與不支持台灣獨立，但其近期針對台灣的言行卻大相逕庭，「如美方執意打『台灣牌』，在錯誤道路上越走越遠，必將把局勢引向危險境地。」

楊潔篪還敦促美國恪守一個中國原則與中美三個聯合公報的規定，並撂話中方必將採取堅定行動維護自身主權和安全利益，「我們說到做到」。根據香港媒體「香港01」分析，中方的「說到做到」是一種最後通牒式警告。

中國海南海事局十九日發布航行警告，指稱將從十九日午後六時至二十三日午後六時在南海四點連線水域範圍內進行軍事訓練，禁止船隻駛入。而此一南海軍事訓練時段，與拜登上台後的首趟亞洲行幾乎重疊。

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