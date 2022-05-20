為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    朝野立委訪AIT 盼加速軍購、參與IPEF

    立法院外交及國防委員會昨首次組團拜會美國在台協會。（江啟臣辦公室提供）

    立法院外交及國防委員會昨首次組團拜會美國在台協會。（江啟臣辦公室提供）

    2022/05/20 05:30

    外交及國防委員會 首次組團拜會

    〔記者呂伊萱／台北報導〕立法院外交及國防委員會昨首次組團拜會美國在台協會（AIT），關切南加州槍擊案及台僑安全，也提到軍購延宕問題，盼AIT協助加速完備我建軍備戰需求。立委感謝美國支持台灣參與世衛大會（WHA），並表達台灣盼成為「印太經濟架構」（IPEF）一員等訴求。

    AIT處長孫曉雅率相關主管出面接待，與立委晤談約一小時。就近期台美關係、烏俄戰爭對地緣政治影響、WHA、軍事協助等議題交換意見。

    孫曉雅：美方樂見台灣成立全民防衛動員署

    外委會召委江啟臣會後指出，很高興促成這次拜會，後續將安排拜會各國駐台代表。立委王定宇也表示，跨黨派立委拜會展現台灣各黨對美關係的一致性，孫曉雅談論烏俄戰爭與台灣安全議題，特別提到美國高度樂見台灣成立全民防衛動員署。

    王定宇並指出，朝野立委一致關切的議題有南加州槍擊案、軍購和台灣的國際參與。江啟臣表示，南加州槍擊案凸顯出相互溝通交流的重要，國與國之間如此，台美間亦是如此，兩岸更應如此。王定宇則說，立委關切仇恨犯罪，並表達希望美方嚴肅看待台美人安全。

    立委關切數項軍購案延宕問題

    軍購部分，江啟臣說，不少委員提到軍購流程過於冗長，希望AIT能夠協助縮短繁瑣的行政流程，加快取得所需的速度，完備我建軍備戰的需求。王定宇也表示立委關切近期數項軍購案的延遲或取消情形。

    江並指出，台美間應透過軍事合作強化民眾對安全的信心，降低風險、避免誤判；他認為環太平洋軍演是非常好的軍事合作交流機會，樂見推動這類合作方式。

    對於美國即將啟動印太經濟架構，立委向AIT表達台灣盼有機會成為其中一員的目標及期待；民眾黨立委邱臣遠也希望台美洽簽貿易協定。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    外交部：持續爭取IPEF首輪納台
    2022/05/20 05:30

    外交部：持續爭取IPEF首輪納台
    拜登出訪亞洲前夕》蘇利文、楊潔篪通話 談美中特定議題
    2022/05/20 05:30

    拜登出訪亞洲前夕》蘇利文、楊潔篪通話 談美中特定議題

    血糖不小心失控！隱形殺手找上門！

    通膨擋不住 新店高端房市能量爆發！
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播