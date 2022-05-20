朝野立委訪AIT 盼加速軍購、參與IPEF

立法院外交及國防委員會昨首次組團拜會美國在台協會。（江啟臣辦公室提供）

2022/05/20 05:30

外交及國防委員會 首次組團拜會

〔記者呂伊萱／台北報導〕立法院外交及國防委員會昨首次組團拜會美國在台協會（AIT），關切南加州槍擊案及台僑安全，也提到軍購延宕問題，盼AIT協助加速完備我建軍備戰需求。立委感謝美國支持台灣參與世衛大會（WHA），並表達台灣盼成為「印太經濟架構」（IPEF）一員等訴求。

AIT處長孫曉雅率相關主管出面接待，與立委晤談約一小時。就近期台美關係、烏俄戰爭對地緣政治影響、WHA、軍事協助等議題交換意見。

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孫曉雅：美方樂見台灣成立全民防衛動員署

外委會召委江啟臣會後指出，很高興促成這次拜會，後續將安排拜會各國駐台代表。立委王定宇也表示，跨黨派立委拜會展現台灣各黨對美關係的一致性，孫曉雅談論烏俄戰爭與台灣安全議題，特別提到美國高度樂見台灣成立全民防衛動員署。

王定宇並指出，朝野立委一致關切的議題有南加州槍擊案、軍購和台灣的國際參與。江啟臣表示，南加州槍擊案凸顯出相互溝通交流的重要，國與國之間如此，台美間亦是如此，兩岸更應如此。王定宇則說，立委關切仇恨犯罪，並表達希望美方嚴肅看待台美人安全。

立委關切數項軍購案延宕問題

軍購部分，江啟臣說，不少委員提到軍購流程過於冗長，希望AIT能夠協助縮短繁瑣的行政流程，加快取得所需的速度，完備我建軍備戰的需求。王定宇也表示立委關切近期數項軍購案的延遲或取消情形。

江並指出，台美間應透過軍事合作強化民眾對安全的信心，降低風險、避免誤判；他認為環太平洋軍演是非常好的軍事合作交流機會，樂見推動這類合作方式。

對於美國即將啟動印太經濟架構，立委向AIT表達台灣盼有機會成為其中一員的目標及期待；民眾黨立委邱臣遠也希望台美洽簽貿易協定。

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