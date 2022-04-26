自由日日shoot》與李明哲命運大不同 中國刁難 李孟居出獄卻不准回台

李孟居去年服刑期滿出獄，但被「剝奪政治權利」二年附加刑，無法從中國離境。（取自網路）

2022/04/26 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕屏東縣枋寮鄉政顧問李孟居二○一九年入境中國後失蹤，被中共指控「涉從事危害國家安全的犯罪活動」並逮捕，隔年以台諜身分登上《央視》向「祖國」道歉認罪。據透露，李孟居去年服刑期滿出獄，但被「剝奪政治權利」兩年附加刑，無法從中國離境，他一度企圖從上海闖關回台卻失敗，近期他看到李明哲返台新聞，忿忿不平自己出獄卻無法回來。

被「剝奪政治權利」兩年附加刑

本報掌握，被指控為台諜的李孟居，被判處一年十個月、剝奪政治權利兩年；二○二一年本刑期滿出獄，但因中國法律規定「剝奪政治權利」是從刑滿出獄開始計算，因此李孟居仍被中國限制出境，只能在中國境內自由活動。

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據透露，二○一九年八月，李孟居赴香港參加反送中運動，並入境中國深圳，轉傳解放軍部隊集結照片給台灣友人後便失聯。事發後，家屬要求政府不要介入張揚，會自行聘請中國律師及找藍營人士私下處理，不想像李明哲家屬一樣激怒中共。

不料，二○二○年十月，李孟居被安插台諜罪名，突然在《央視》焦點訪談節目亮相，對鏡頭說出「我真的很抱歉啊！過去做了很多不好的錯事，對『祖國』、對國家或許有一些傷害」，讓低調營救家屬為之傻眼。

看李明哲順利返台 李孟居忿忿不平

台灣NGO工作者李明哲被中共依「顛覆國家政權罪」判刑五年、剝奪政治權利兩年，在湖南赤山監獄服刑期滿，本月十五日從廈門搭機返台，未遭受「剝奪政治權利」兩年附加刑刁難。

兩岸人士指出，李明哲出獄前，中方為避免染疫，特別安排他單獨一間，與李孟居待遇完全不同，所以李孟居「心裡很怨」，最近打電話回台向海基會及友人抱怨，但通話都被中共監聽。

據轉述，中方有發給李孟居台胞證，也允許他在中國各省自由移動，但全程派人監控。有一次李孟居思鄉情切，企圖從上海國際機場闖關搭機回台被攔阻，事後被中共國安單位致電訓誡和約談。

兩岸人士透露，李孟居案最大問題是本人與家屬意見不一致。在案發之初，家屬希望一切低調，不願陸委會介入，而近期李明哲返台後，李孟居開始質疑家屬處理不好。

兩岸人士強調，李孟居有台灣聯合國協進會背景，該團體被視為台獨組織，該案是為打擊台獨，「中共硬要搞你」的案例。李孟居目前確實很辛苦，台灣方面有請當地台辦給予協助，希望他能早日返台。

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