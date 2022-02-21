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    首頁　>　政治

    竹市長人選 傳民進黨、林智堅屬意羅秉成

    行政院政委羅秉成（左一）在新竹設立律師事務所多年，形象正派良好，私下獲黨中央與市長林智堅（右二）支持，認為是新竹市長最強棒人選。（資料照，記者蔡彰盛攝）

    行政院政委羅秉成（左一）在新竹設立律師事務所多年，形象正派良好，私下獲黨中央與市長林智堅（右二）支持，認為是新竹市長最強棒人選。（資料照，記者蔡彰盛攝）

    2022/02/21 05:30

    〔記者蔡彰盛、呂伊萱／綜合報導〕新竹市長林智堅任期即將屆滿，並宣布不參選大新竹合併後首屆市長，近日傳出行政院發言人羅秉成私下獲黨中央與林智堅支持，被認為是最強棒人選。

    林智堅：會找到最強人選 全力輔選

    對此傳聞，林智堅表示，目前民進黨選對會已成立，相信黨內一定會找到最強人選，自己也會全力輔選。

    地方人士指出，林智堅去年底宣布不參選首屆大新竹市長時，對於市長接棒人選，和民進黨立院黨團總召柯建銘達成高度共識，一致認為必須推出最強的候選人，因此傳出羅秉成出線。

    消息指出，羅秉成出身新竹，且在新竹設立律師事務所多年，與新竹在地連結；二○一七年由時任行政院長賴清德延攬入閣、擔任政委，去年獲行政院長蘇貞昌信任，兼任行政院發言人，行政資歷豐厚，並在公投議題上多次為政策辯護、下鄉宣講，表現亮眼。

    羅秉成：不清楚傳言 重申不會參選

    羅秉成昨回應重申，他不會參選的態度非常確定，不清楚為何會有相關傳言。羅秉成一月時曾說，人生是一段又一段的旅程，一站又過一站，在過去他的人生沒有選舉這一站，未來也不會有。

    鄭宏輝「鐵三角」看板 林智堅：有被突襲的感覺

    被外界認為有意參選新竹市長的前新竹市議員鄭宏輝，最近在街頭掛出與林智堅、柯建銘三人合體的大型看板，宣稱是「新竹鐵三角」，引發討論。

    林智堅的幕僚轉述，林智堅事前並未被告知，有「被突襲的感覺」，不知道二○二○年立委選舉時的合照會被再度使用，第一時間得知相當詫異。

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