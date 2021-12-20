焦點評論》蔡英文下半場開始

總統蔡英文昨偕同副總統賴清德及民進黨團總召柯建銘，於總統府大禮堂針對公投結果發表談話。（記者叢昌瑾攝）

2021/12/20 05:30

記者鄒景雯／特稿

四項公投完成後的第二天，蔡英文總統隨即在官邸召集府院黨派系會議。這場聚會早在上週二就已排定，原初是針對投票後的政治情勢，整合下階段的行動共識，因此若干程度上是一個相對動態的議程，然在十二月十八日完封所有公投提案之後，蔡總統的權力基礎獲得鞏固，非但盡掃「跛腳」的疑慮，還藉勢取得下半場才要開始的全新元氣。

在這個被國民黨投出「四壞球」直接保送上壘的局面下，蔡總統要如何利用兩年多的所剩時間奔回本壘得分？肯定是步步為營、一天當做好幾天在用。蔡英文在公投後的「起手式」主要有二。一是穩定內閣，確定蘇貞昌內閣繼續效力，以便加速處理台灣加入國際經貿整合的諸多未竟工作；這點在公投前其實是未定的，萬一公投的結果民進黨是「三好一壞」，今年元旦開放的萊豬政策遭到翻盤，民進黨絕對會有重新整隊的「備案」，這是執政者必然的思慮與步驟。

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二是立刻啟動新竹縣市合併升格的準備程序，以及時在明年底的九合一選舉時適用。按照蔡總統在公投過關後的聲望，以及她刻意「單純化」處理，暫不擴及較為複雜的嘉義縣市升格與基隆合併的討論，可以說政策方向已定。可以想見，已經取得六都徵召提名權的蔡主席，面對下一個戰場，其明年初的行事曆，一定是集中精神要擺出最佳競選陣容，希望鞏固民進黨的地方治理版圖。

以上，是根據既有揭露資訊，足以判定的圖像。這些都還屬於調兵遣將、權力布局的範疇，外界比較看重的是，位處台灣歷史機遇期的關鍵時代，蔡總統能夠竭力為這個國家奠定什麼不可逆轉的永續基業？這才是爭取做為國家元首的價值所在。千萬不要學幾位前任總統，明明都有至少八年的任期，在台上時不把握機會、累積戰功，下台後再書空咄咄、不甘寂寞，只是徒留寂寥而已。

趕在二○二四年卸任前，蔡總統該做好什麼？務必利用公投的勢頭，排除一切困難，把台美的經貿架構，把加入CPTPP等各式國際經貿組織，給真正落實到位。這是一件攸關台灣經貿獨立自主的重大工程，當然可以留名紀錄。檢討過去相當長的一段時間，二○一八年被通過所謂的反日本核食公投，事前因判斷錯誤導致因應失敗，早有過在前；待兩年期限早在去年十一月已經屆滿，行政團隊卻又瞻前顧後，拖到今天尚未給予合理安排，這是一錯再錯。現在萊豬公投的顧忌業已消失，針對合格的日本食品，政府完全沒有不秉於科學、立即開放的道理，蔡總統需要展現領導力，帶領相關部門有效行動，把蹉跎多年的光陰給補回來。若仍遇阻力，大可「因事設人」，調整人事，才能明確施政方向。

蔡政府自二○一六年執政以來，確實有意識的關注人口政策，但持續追蹤考核，台灣的勞動力與高階人才的缺口，仍不斷擴大，趕不上產業發展的需求，無疑是厚植國家競爭力的隱憂。易言之，現有開放措施頗有再升級的必要，並且應該大膽擬定目標，隨時要求提出績效，嚴格整備台灣人口結構失衡的問題。

治國之事千頭萬緒，兩年時間晃眼即逝。然蔡總統應該慶幸，以前的民選總統，第二任開始多已跛腳，鮮有人在倒數時刻仍有「勇腳」的；國際形勢與國內在野黨的不成材，匯聚了這個大好的局面，為政者必得珍惜善用才是。

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