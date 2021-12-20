新竹先行 蔡出手整合雜音

針對新竹縣市合併，蔡英文總統昨召集府院黨及派系要角，出手整合黨內意見。（記者叢昌瑾攝）

2021/12/20 05:30

〔記者楊淳卉／台北報導〕公投戰役落幕後，蔡政府明年地方選舉的「期中考試」也隨即排上時程，其中新竹縣市合併問題為首要解決的政治任務。由於黨內對竹竹合併升格仍有不少雜音，蔡英文總統昨召集府院黨及派系要角，出手整合黨內意見，盼共識推動新竹合併升格，且暫不觸及雲嘉嘉等其他綠營縣市合併升格及「財劃法」、「行政區劃法」修法議題，避免節外生枝。

暫不碰「財劃法」、「行政區劃法」

新竹市長林智堅九月拋出大新竹合併構想，之後積極奔走尋求黨內及地方產業支持。由於林智堅的市長任期明年將屆滿，此舉也引發選舉聯想。

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蔡總統於九月時首度回應，只要有助於國家發展，這項議題大家持續討論，也希望對現行制度有所處理。部分黨內核心曾就大新竹合併議題進行民調，對推動竹竹合併升格態度正面。

但林智堅的「新竹先行」，黨內也有不小雜音，尤其是以修「地制法」降低直轄市升格人口門檻、推動竹竹合併升格的可能做法，被批因人設事。嘉義縣立委陳明文當時率先發難，主張中央應該整體規劃，全面比照直轄市採行二級政府制，打造全國一致的行政區劃。

另，明年也將任期屆滿，面臨「下一步」挑戰的基隆市長林右昌，後續也拋出推動縣市平權主張，並拋出基隆、汐止、台北合併升格「大台北市」，或整合新北七個區成立「北海市」兩方案，引發討論。

然而，前台灣基進立委陳柏惟於十月底被罷免後，民進黨拍板正面迎戰四大公投，相關討論也暫時擱置。直至前天公投結束，綠營成功扭轉劣勢，穩住黨內氣氛與政局，也讓大新竹合併升格議題有繼續討論可能。

身兼民進黨主席的蔡英文昨於官邸親自召開會議，找來府院黨成員與派系要角，聽取黨內不同意見，盼先聚焦推動竹竹合併，暫不觸及雲嘉嘉及基隆市等合併升格議題。

據悉，立院民進黨團總召柯建銘於會中說明竹竹升格重要性及修法主張；陳明文重申，全國行政區劃一致性。正國會領導人林佳龍則為林右昌發聲，強調應為基隆市多思考。

近期成立選對會 布局二○二二

此外，在公投落幕後，民進黨近期也將成立選舉對策委員會，正式展開二○二二縣市長提名布局。

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