如何升格 竹縣市首長不同調

新竹市長林智堅（中）表示，多數民眾期盼立院修法，讓大新竹順利合併升格！（記者蔡彰盛攝）

2021/12/20 05:30

〔記者蔡彰盛、廖雪茹／綜合報導〕府院黨高層昨拍板支持大新竹合併升格，新竹市長林智堅昨表示，大新竹民眾近六成民意支持，期待立法院可以順利修法；新竹縣長楊文科認為，縣市合併升格是大事，必須公開討論尋求共識，如果鴨霸、由上而下決定，會被民意反撲。

林智堅：近六成民意支持

林智堅說，這兩年因為全球經貿局勢快速變化，台灣半導體產業逆勢正成長，儼然已經成為台灣非常重要的戰略產業，前一段時間他不斷疾呼，大新竹合併升格能成為台灣半導體產業與全世界競爭最強而有力的後盾，各界也可以看到，在倡議之後，大新竹民眾近六成的民意支持，基於國家發展需要、區域治理，未來更有效率等等，非常期待中央、立法院修法可以順利，讓大新竹能合併升格，並成為台灣半導體產業連結全世界的超導體。

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包括新竹縣長楊文科、苗栗縣長徐耀昌等對於大新竹合併升格一事有不同聲音，林智堅對此表示，大新竹合併升格是市民與縣民的期待，作為政治工作者，要把民意、人民利益為優先考量。

對於是否要選大新竹市長，林智堅表示，他多次強調，個人服務民眾的心沒有改變過，大新竹合併升格一事涉及修法等相關程序，他認為應該等這些都完成後，再來討論此事。

楊文科：須公開討論尋求共識

新竹縣長楊文科昨也被問及府院黨高層在總統官邸討論大新竹合併的議題。楊文科表示，縣市合併升格是台灣的百年大業，也是台灣地方自治上的大事，必須公開討論尋求共識，如果是用鴨霸的方式，不顧民意，直接就要由上而下來決定，背離民意一定會被民意反撲，執政黨不可不慎。

楊文科說，對於新竹合併升格他已表達很清楚，就是希望大家來討論，但是到昨天為止，提議的林智堅市長並沒有來和大家溝通，反而是竹縣方面不斷的透過論壇、研討，努力尋求共識。

他說，要合併應該自己人先談，比如新竹市就先表達竹市人的意見，而不是用自己做的民調就說大家都支持。

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