葉匡時、陳雄文、李四川 一同卸任

三位副市長也一同卸任。（記者張忠義攝）

2020-06-12 05:30:00

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜任內最後一個上班日，昨天下午在市府鳳山行政中心草坪舉辦「真愛高雄 珍重再見」音樂會，現場加油聲此起彼落，許多韓粉熱淚盈眶。

昨天下午三點半，支持韓國瑜的群眾穿白上衣、戴口罩，陸續在鳳山行政中心的草坪集結，和韓團隊道別，秩序大致平和，但有少數韓粉不滿記者拍攝，與媒體起衝突。

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音樂會邀請民歌手與在地樂團演唱歌曲，久未現身的高雄市前新聞局長王淺秋擔任主持人，並呼籲支持者不要仇恨，就算被黑也不要惡言相向，以平靜心看待。

現場播放高雄市政及悼念議長許崑源的影片，不少韓粉流下淚來，但也有人高喊「罷免黃捷！」

三位將卸任的副市長也上台講話。葉匡時強調市府團隊五百多天來，盡心為大家服務，也酸說：「如果反對黨議員也支持的話，高雄現在一定更好！」陳雄文則說，這麼努力的團隊被罷免，他感到難過、憤怒，但這個團隊不會解散，會繼續關心市政、關心未來。

李四川則表示，最虧欠的是家人，老婆跟他說，感謝九十多萬投罷免票的人，把先生還給她。李也不滿地表示，他被高雄市民開除了，「這樣對不對，這些人是高雄鄉親嗎？投票時不會心虛嗎？」

惜別音樂會經費來源遭質疑

不過，此活動也被「Wecare高雄」質疑經費來源？對此，高市府表示此活動是民間協會主辦，向市府洽借場地。但「Wecare高雄」又質疑，是什麼樣有背景的團體，可以如此容易又快速的取得所有許可、完成申請？經記者再次詢問，新聞局長鄭照新才說，主辦單位是「打狗讚文化協會」。

市府：打狗讚文化協會主辦

市議員黃捷則表示，內政部網站根本查無此團體，也就是說，高雄市政府借給了一個根本不是合法立案的人民團體來主辦活動。

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