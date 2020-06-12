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韓今解職 楊明州代理市長

高市府參事楊明州確定代理高雄市長，他強調公務員沒有選擇戰場的權利，一切尊重長官的決定。 （資料照，記者張忠義攝）

高市府參事楊明州確定代理高雄市長，他強調公務員沒有選擇戰場的權利，一切尊重長官的決定。 （資料照，記者張忠義攝）

2020-06-12 05:30:00

〔記者黃欣柏、李欣芳、葛祐豪、黃旭磊／綜合報導〕高雄市長韓國瑜罷免案已在本月六日投票通過，中選會預定今日公告罷免結果並公布市長補選日期，依法韓國瑜將自今天起被解除職務，其市政工作由行政院派任的代理市長、現任高市府參事楊明州接手。

韓國瑜罷免案有高達九十三萬九○九○張同意票，不僅多於反對票，也遠遠超過罷免通過門檻五十七萬四九九六票。中選會已排定今日召開委員會議，若審查無誤，今天下午三點會由副主委陳朝建正式張貼公告。

根據「公職人員選罷法」及「地方制度法」規定，中選會正式公告後，必須於三個月內舉行市長補選，韓國瑜則從公告日起解除職務，未來四年不得再成為高雄市長候選人，其任命的副市長及職務比照簡任第十三職等之局處主管，均須隨韓一同離職，市長職缺由代理市長暫時接掌，直至新市長產生。

行政院在中選會公告後，也將隨即宣布高市代理市長人選，但人選已提前曝光，確定由楊明州出任。楊明州昨受訪強調，公務員沒有選擇戰場的權利，一切尊重長官的決定。

楊明州現年六十四歲，一九八四年就進入高市府服務，一路升到陳菊市府的副市長，再接任韓國瑜市府的秘書長，去年九月調任參事，迄今在高市府連續服務卅六年，歷任九位市長（含三位代理市長），經歷豐富。但他未加入任何政黨，是藍綠都能接受的人選。

楊無黨派色彩

能立即掌握市政

楊明州出線的主因，包括高雄市議會十七日就要開會，眼前沒有其他人比楊更能掌握市政，立刻進入狀況，而颱風汛期即將來臨，楊也可立即進行超前部署。且楊無黨派色彩，被視為適合辦理未來補選選務。

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