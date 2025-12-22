為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    週二回暖快洗衣曬被！週三多雨下到週末

    2025/12/22 19:42 記者蔡昀容／台北報導
    未來一週降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來一週降雨趨勢。（氣象署提供）

    明天週二（23日）短暫回溫，週三東北季風或大陸冷氣團增強，影響至週末。週四是耶誕節，中央氣象署預報，最冷時間點落在週四耶誕節至週五清晨，局部地區低溫下探11度，桃園以北、宜蘭有較大雨勢，全台高山有降雪機會。

    週四耶誕節下探11度

    預報員黃恩鴻表示，週二東北季風減弱，氣溫回升，新竹以南日夜溫差大。迎風面有雨，東半部地區有局部短暫雨，基隆北海岸、大臺北山區及恆春半島有零星短暫雨，西半部多雲到晴、能見陽光。

    下一波冷空氣從週三影響到週末。週三東北季風稍增強，週四及週五東北季風增強，目前預估冷空氣強度會接近大陸冷氣團；週末兩天也持續受東北季風影響。

    桃園以北、宜蘭降雨明顯

    週三至週五，北部、東半部、恆春半島有局部短暫雨，特別是桃園以北、宜蘭降雨持續明顯，有較大雨勢機會，中南部山區零星短暫雨，其他地區多雲。週四耶誕節當天，中南部平地有零星降雨。

    週末兩天受東北季風影響，桃園以北、東半部、恆春半島局部短暫雨，新竹以南山區有零星短暫雨，其他多雲到晴。

    下週一（29日）東北季風減弱，氣溫回升，各地早晚冷涼，大部分多雲到晴，僅東半部、恆春半島有局部降雨，基隆北海岸、大台北山區短暫雨。

    溫度方面，黃恩鴻指出，週四至週五最冷，中部以北、宜蘭早晚可降至13至15度，近山區及空曠地區局部可能再低1至2度，南部及花東15至17度；回溫要等到下週一。

    黃恩鴻提醒，今天到週三，基隆北海岸、東半部、恆春半島有長浪機會，週二清晨中南部、週三清晨西半部留意局部霧影響能見度。週三晚間至週四3500公尺以上、週五及週六3000公尺以上高山有零星降雪機會。

