    絕不輕縱！男子彰化市區揮舞鐮刀 涉恐嚇公眾裁定羈押

    2025/12/22 19:19 記者陳冠備／彰化報導
    55歲郭姓街友昨晚在彰化市民族路鬧區遊蕩時，手持鐮刀（紅圈處）在街頭揮舞。（民眾提供）

    55歲郭姓街友昨晚在彰化市民族路鬧區遊蕩時，手持鐮刀（紅圈處）在街頭揮舞。（民眾提供）

    彰化市民族路昨（21日）晚間發生驚悚一幕，55歲郭姓男子突然手持鐮刀走在街頭並胡亂揮舞，正值逛街人潮時段，民眾驚慌閃避。警方獲報後到場將人制伏帶回，依《刑法》恐嚇公眾罪嫌移送偵辦。檢方今（22日）午間複訊後，認定郭男有逃亡及反覆實施之虞，向法院聲請羈押，彰化地院隨即召開羈押庭，晚間6點10分裁定羈押獲准。

    警方表示，21日晚間獲報，有男子手持鐮刀走在民族路上揮舞，其神情怪異，擔心釀成意外，緊急報警求助。警方立即出動5、6名警力趕抵現場，發現郭男為轄區內常見街友，當場喝令其放下鐮刀，隨後將人帶回派出所管束。警方調閱周邊監視器後，發現郭男有持刀對人揮舞行為，依刑法第305條恐嚇公眾罪嫌，移送彰化地檢署偵辦。

    郭男供稱，鐮刀是在附近菜市場撿拾而來，並非刻意攜帶。檢方指出，郭男過去曾涉毀損公物等案件，另因涉嫌竊盜案遭拘提，這次在公共場所持刀揮舞，行為已對社會安全造成威脅。檢方認為，郭男居無定所，恐有逃亡及反覆實施之虞，為防止再度危害社會安全，向彰化地方法院聲請羈押獲准。

