又見國旗詐騙？江和樹花百元向金髮美女買1支 懷疑受騙稱侮辱性極強

一名金髮外國籍女子，今天自稱聾啞人士登門賣國旗，台中市議員江和樹（右）花了100元買了1支國旗，事後驚覺恐受騙。（江和樹議員提供）

行之有年的「國旗詐騙」，今天出現在台中大里地區！一名金髮外國籍女子，今天走進民眾黨台中市議員江和樹服務處，並拿出字條表示自己是聾啞人士，目前靠著賣國旗籌措旅費，江和樹不疑有他拿出100元跟她買國旗，不過事後經家人和服務處同仁提醒，才驚覺自己可能被詐騙了，雖損失不大，不過侮辱性極強，立即通報轄區警方追查。

江和樹表示，今天上午自己坐在服務處內，突然有一名金髮外國籍女子走進來，手上拿著國旗，接著拿出字條，上面寫著自己是聾啞人士，然後自己要賣國旗籌措旅費。

江和樹表示，身為熱心助人的民意代表，而且還看到她拿著國旗，立刻拿出100元買了1支國旗，後來家人、服務處同仁得知，都提醒自己恐怕被詐騙了。

江和樹表示，雖然100元損失不大，不過侮辱性極強，要以自身經歷提醒民眾小心受騙，也馬上通報十九甲派出所儘速處理，希望大家的愛心和感情不要也被騙了。

霧峰分局表示，獲報後追查，已掌握該名外籍女子身分，前往下榻旅館找人，目前還未尋獲該名外籍人士，若尋獲將依違反入出國移民法移送移民署台中專勤隊處理。

