防堵模仿北捷攻擊 法務部啟動全國應變行動

台北車站及中山商圈12月19日晚間發生重大隨機殺人案件，造成4死11傷，法務部表示深感遺憾與關切，且為嚴防模仿效應、安定社會秩序，法務部長鄭銘謙已責成所屬機關全面啟動5大應變作為，包含：「迅速偵辦案件、即時啟動關懷協助」、「成立應變小組、強化跨域聯防」、「發揮政風力量、落實維安措施」、「迅速嚴查恐嚇言行、杜絕模仿效應」、「嚴懲不法行為」。

法務部表示，就本案部分，由台北地檢署已成立專案小組，迅速完成被害人與嫌犯相驗，並即時搜索、查扣相關證物，釐清犯罪動機，撤查相關事實。法務部督導犯罪被害人保護協會同時啟動被害人關懷機制，提供法律與心理支持，並協助後續申請犯罪被害人補償金事宜。

為防範類似事件引發模仿效應，法務部責請高檢署成立「督導應變小組」，要求全國各地方檢察署，立即成立「防範恐怖攻擊應變小組」，透過跨機關協調合作、資訊整合，全面強化預警、通報與即時應處機制，務求即時發現、迅速處置，以維護公共安全，避免再有類似案件發生。

適逢歲末年終各類節慶及跨年活動人潮聚集，為免成為機關維安弱點，法務部也已責由廉政署指示所屬各級政風主管主動參與重大活動安全維護執行會議，落實設施安全檢查，並透過結合跨單位協力支援，建構多層次安全防護網絡，確保民眾的安全。

為維護秩序，阻絕模仿事件，法務部責成調查局強化網路巡查機制，針對恐嚇攻擊預告即時介入調查；檢察機關就此類事件嚴查速辦，遏止不法，近期已查辦多起案件。

法務部表示，我國法治秩序不容挑戰，對於任何意圖破壞社會安定、擾亂公共秩序的不法行為，法務部所屬檢察及調查機關必依法嚴查速辦，決不寬貸。法務部部所屬各機關持續落實治安維護作為，主動防範、即時應處、全面打擊，以展現政府守護社會安全、捍衛法治的堅定立場。

