留言「下一個張文，會出現」林口警速往桃園逮人 新北檢聲請羈押

桃園林姓男子PO文表示「下一個張文，會出現，還點出北捷、台鐵39車站，林口警分局前往桃園逮人（見圖）。（記者吳仁捷翻攝）

北捷連續攻擊事件後，新北市警林口分局21日晚間接獲民眾報案，指稱社群軟體Threads中，發現一名不明男子留言「下一個張文，會出現」，甚至預告北捷39個捷運站依序發生恐怖攻擊，引發社會不安；林口警分局報請新北地檢署檢察官指揮，分析比對確認，發現林姓男子涉嫌，警方到桃園市拘提到案，林嫌辯稱是在開玩笑，檢方認為罪行重大，向法院聲請羈押。

「下一個張文，會出現」正當部份民眾仍處在北捷連續攻擊案的恐懼中，多處傳出不法分子刻意自稱「張文同夥」，一位署名earthquake12time的網友在Threads上留言，「這次是台北車站和中山站發生恐怖攻擊事件，我推測下次發生恐怖攻擊事件的可能地點：下一站:板橋、府中、浮洲、新埔…」由於預告8波攻擊涵蓋北捷、台鐵39個車站，引起林口警方關切，警方獲報組成專案小組調查，經分析比對相關資料，確認貼文者為林姓男子，隨即報請檢察官指揮偵辦，今天下午1時許持拘票到桃園逮人，全案依恐嚇公眾罪嫌移送桃園地檢偵辦。

林口分局呼籲，民眾切勿在網路或社群媒體散布涉及暴力、威脅或足以引發恐慌之言論，即使非出於實際犯意，仍可能觸犯刑責。警方也提醒，若發現可疑或不當網路言論，請即時向警方通報，共同維護公共安全與網路秩序。

