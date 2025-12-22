臉書揚言跨年夜炸小港機場 高雄男被航警逮捕「縮回去」

高雄蘇姓男子今（22）日在臉書貼文，揚言跨年夜要幹大事，且要炸掉小港機場等，嘴「秋」不到半天即被高雄航警逮獲，改口沒有發動恐攻意圖。（民眾提供）

高雄蘇姓男子今（22）日在臉書貼文「張文，鄭捷等人都是我成立的專案小組」，揚言跨年夜要幹大事，且要炸掉小港機場、鳳山新城等，他嘴「秋」不到半天即被高雄航警逮獲，改口沒有發動恐攻意圖，警方也未尋獲可疑危險物品，依法送辦。蘇嫌最高處3年以下有期徒刑、拘役或新台幣100萬元以下罰金。

航空警察局高雄分局今清晨6時許接獲報案，有人在臉書散播恐嚇機場、車站等言論，聲稱想要跨年夜幹大事、還沒完成炸小港機場的任務也該行動了等語，經員警查看，原PO還貼上擷取的煙霧彈及北捷隨機殺人新聞照片，恐嚇意味濃厚。

原PO還說，「繼北捷中山事件，高雄車站也有人負責計畫了那魔〜〜〜鳳山新城就交給我來，總是要這樣合作才能廣結善緣，這叫業配，懂?!繼北捷後，待高火後，下一個目標就是鳳山新城，就在跨年夜會有更大事件等著你們」，文末標註「#小港已有人完成任務不錯」。

航警高雄分局與高雄市警察局刑事警察大隊、鳳山分局組成專案小組積極偵辦，追查臉書貼文來源，鎖定鳳山區30餘歲蘇男涉有重嫌，下午1時將他拘提到案。蘇嫌坦承發布貼文，惟稱並無實際要著手攻擊小港機場或其他地方之意，警方亦無在其住居所內發現可疑危險物品。

警方指出，蘇嫌涉嫌恐嚇公眾罪及民用航空法第105條規定，散布危害飛航安全之不實訊息者，處3年以下有期徒刑、拘役或新台幣100萬元以下罰金。警方呼籲民眾切勿於網路或社群媒留言或轉傳恐嚇公眾安全言論，以避免助長恐慌與模仿效應並誤觸法網，為有效遏止此類言論擴散、降低潛在危害。

蘇嫌擷取北捷隨機殺人新聞報導PO文。（民眾提供）

蘇嫌張貼擷取的煙霧彈照片。（民眾提供）

