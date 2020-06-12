焦點評論》本土兩黨制

從統獨兩黨制到本土兩黨制，箇中的道理很簡單，沒想到十多年過去了，台灣依舊陷溺在統獨兩黨制的泥淖之中。（資料照）

2020-06-12 05:30:00

記者鄒景雯／特稿

蔡英文總統與柯文哲市長最近有一段言語交鋒。柯市長先說：「民進黨現在是一黨專政」；蔡總統因此回話：「民主政治沒有一黨專政，我們做得好，人民會給我們機會。我們做不好，人民就會淘汰我們。」這段你來我往，其實很可以提供進一步嚴肅討論的必要，其成因是「統獨兩黨制」使然，其解方則要靠「本土兩黨制」的實踐。

柯市長或許社會科學的基本素養不足，用錯了「一黨專政」，如果他正確使用「一黨獨大」，相信蔡總統的答法不會四兩撥千斤的輕鬆，畢竟馬前總統執政八年期間，民進黨同樣強力批判行政與國會全拿的國民黨是一黨獨大，需要更多的監督與制衡，特別是二○○八年民進黨在立法院敗到只剩下二十七席的那幾年，民主傾頹的憂慮感確實瀰漫於社會。

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二○二○的今天，風水輪流轉，換做國民黨中央潰不成軍不打緊，高雄市長也遭到歷史性的罷免，景況實在比當年的民進黨好不到哪裡去；當年國民黨籍縣市長也是多數，現在民進黨籍縣市長仍為少數。但是何以當年大家對好不容易出現政黨輪替之後，重新又回到國民黨一黨獨大，特別感到民主回潮；卻對如今的民進黨一黨獨大較少等同看待呢？原因就出在國民黨至今還未從統一的政黨遺緒中走出來，於是不少人認為國民黨倘若死透了，也沒有什麼不好，這是其很難獲致與民進黨當年相同同情的關鍵所在。

這對國民黨當然不公平，但是何以致之？國民黨自找的。

「統獨兩黨制」與「本土兩黨制」，這是李登輝前總統二○○七年的用詞，當時他公開倡議：從統獨兩黨制到本土兩黨制，箇中的道理很簡單，大家也覺得理所當然，沒想到十多年過去了，台灣依舊陷溺在統獨兩黨制的泥淖之中，可見這慣性有多頑固。

只要繼續停留在統獨兩黨制，就不易真正達成所謂「我們做得好，人民會給我們機會。我們做不好，人民就會淘汰我們」的境界，例如二○一八年民眾認為民進黨做得不好，於是給了國民黨十五縣市；然二○一九年習近平藉由一國兩制台灣方案以及香港送中條例，讓統獨問題上身，甚至促使國民黨推出北京認可的候選人應戰，民進黨馬上被吞下大補丸，一路贏得二○二○大選。民進黨依舊是原來的民進黨，與它做了什麼？實在關係不大。

疫後的國際政治走向，隨著中國的堅持以往，已經成就了以美國為主導的主要大國的反共格局；這個格局不走到北京做出若干改弦易轍，看不出有任何調整的可能性。這說明了一個事實，就是典範已經發生轉移，從事政治的人如果不能面對這個趨勢的巨大轉變，就只有被新的浪潮吞噬的份。以為戴著統一的帽子，就可到中國汲營特許利益的國民黨政商如此，以延安朝聖自喜，迷信雙城對話就能迴避核心矛盾的其它政黨，又何嘗不是如此。

本土兩黨制的內涵很簡單，就是排除一切中國因素對台灣的作用力，建立以台灣發展與利益為本位的政黨競爭制度，就如同世界上許多正常國家，有中間偏右與中間偏左的兩大主要勢力，進行政策論辯與治理能力的較量，定期透過選舉爭取公民授予執政權力一樣。如果台灣有這樣一個政黨生成，民進黨絕對會皮拉得更緊一點。除此之外，中國就是會當最佳助選員，頻頻暴投保送，一點辦法也沒有。

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