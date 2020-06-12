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首頁　>　政治

陳其邁與黨籍議員聚會 聆聽市政意見

行政院副院長陳其邁可望十七日辭官投入高雄市長補選。（資料照）

行政院副院長陳其邁可望十七日辭官投入高雄市長補選。（資料照）

2020-06-12 05:30:00

〔記者葛祐豪、李欣芳／綜合報導〕為市長補選暖身？行政院副院長陳其邁昨晚回到高雄，與十幾名民進黨年輕輩的市議員聚會，聆聽市政建言。

與會議員表示，陳其邁代表民進黨參加高雄市長補選，是黨內共識，這場聚會大家都很盡興，紛紛提出對未來市政的建言，尤其韓國瑜使市政重大建設停滯，未來更應加速推動。

高雄市長韓國瑜將在今天中選會公告罷免案結果後遭解職，行政院副院長陳其邁可望在十七日民進黨中常會通過徵召角逐市長補選時，宣布辭官投入補選以展現決心。

林智鴻：感受到陳對高雄熱愛

與會的市議員林智鴻說，陳其邁一坐下來就問每個選區議員，對於區域重大發展計畫看法，「我感受到陳其邁對高雄的熱愛，以及做好充足的準備，要把畢生功夫獻給高雄市民的堅定心情。」

高閔琳高呼「邁哥回來了」

市議員高閔琳也在臉書貼出與陳其邁合照，高呼「邁哥回來了」。她說，「高雄的未來需要齊心打拚，二○一八遭遇挫折，但挫折使我們更強壯；相信高雄，二○二○我們一定能成功！」

陳其邁請辭副院長後，遺缺包括民進黨前黨主席卓榮泰、交通部長林佳龍、衛福部長陳時中、經濟部長沈榮津等人，都被視為可能人選。新任副閣揆可望由行政院長蘇貞昌與蔡英文總統共同會商定奪。

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