共軍機艦擾台 早已實戰化

國防部上月公布我國F-16戰機（右）嚴密監控中共「轟六」轟炸機（左）的照片。（資料照，國防部提供）

2020-03-23 05:30:00

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中共軍機在武漢肺炎防疫期間持續擾我外圍空域，國民黨立委吳斯懷近日卻稱共機舉動法理上不算挑釁，國防部前天提出具體事證強力回應。國防部官員昨更表示，中共強化海、空軍戰力，藉由遠海長訓穿越第一島鏈、襲擾我外圍海空域已成既定事實，近年來其機艦演訓更強調「實戰化」，對我國軍事威脅已顯而易見。

軍方：今年已五次對台操演 絕非僅繞經或無害通過台海

請繼續往下閱讀...

吳斯懷書面質詢指出，根據國際法，如無侵入領空且遵守「無害通過」慣例，不論美、中軍機經過台灣周邊空域，法理上並不能算是對台有顯著的挑釁意味。國防部前天發佈新聞稿回應，共機去年三月卅一日蓄意飛越台海中線，今年更不顧內部疫情嚴重在我周邊海空域進行「針對性」操演，都絕非僅繞經或無害通過台海。

根據國防部公開資訊，中共軍機今年已有五次對台操演，分別為今年一月廿三日、二月九日、二月十日、二月廿八日、三月十六日。其中，二月九日取道巴士海峽赴西太平洋演訓後，循我國東部外圍空域返回中國；事隔一日，中共「殲十一」戰機踰越台海中線，更一度鎖定我國戰機，三月十六日則為罕見的夜間訓練。國防部長嚴德發上週在立法院答詢時直言，國軍已看到中共軍機實戰化、針對性演訓作為。

軍方官員表示，中共尋求跨出第一島鏈的目標，共機常態化飛行也更趨於「實戰化」，不僅中共東部、南部戰區單位都會參與，也曾有中共海軍航空兵軍機參與演訓的例子。另外，本月十六日的夜航訓練，都可見中國欲追求全時段作戰目標，勢必增加國軍應處壓力。

軍方人士表示，要倚靠單一軍兵種「突襲」並非易事，但中共跨軍種、跨單位演訓值得留意。例如外交部去年四月曾披露，中共軍機、軍艦在西太平洋演訓，其「轟六」轟炸機模擬攻擊我國東南部地區，證實中共對我國的威脅一直存在；但面對嚴峻威脅，國軍仍能盡防衛國家之責。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法