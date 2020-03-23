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江走訪雲嘉 誓成接地氣政黨

國民黨主席江啟臣（前排右二）昨偕同黨秘書長李乾龍等，拜訪嘉義市長黃敏惠（前排左二）傾聽基層聲音。（國民黨提供）

國民黨主席江啟臣（前排右二）昨偕同黨秘書長李乾龍等，拜訪嘉義市長黃敏惠（前排左二）傾聽基層聲音。（國民黨提供）

2020-03-23 05:30:00

〔記者林良昇、丁偉杰、王善嬿、詹士弘、林國賢／綜合報導〕國民黨主席江啟臣就任後，啟動「接地氣」的計畫，與國民黨各百里侯建立溝通平台，近期走訪各縣市，他昨更南下雲林、嘉義拜訪。江指出，國民黨要「從下而上、從外而內」，傾聽基層，回應民意。國民黨今也將在智庫舉辦研討會，邀十五縣市長代表與會。

今邀15縣市長代表研討防疫

江啟臣昨偕同黨秘書長李乾龍、副秘書長謝龍介、政策會執行長林為洲及立委溫玉霞、翁重鈞等人，先後拜訪嘉義市長黃敏惠、雲林縣長張麗善、雲林縣議長沈宗隆及雲林、嘉義縣市的黨團書記長。

國民黨表示，江啟臣針對「防疫措施、市政建設、政策合作、黨務再造」等多項議題進行意見交換，期許中央與地方能一起攜手合作。

江啟臣表示，已展開十五個執政縣市拜訪行程，陸續拜訪高雄市長韓國瑜、議長許崑源、新北市長侯友宜，更分別前往台北市議會、新北市議會拜會議長並與黨籍議員座談，預計下週就會完成西部九位縣市首長的拜訪，東部及離島縣市也都在規劃進行中，未來黨中央會強化與各縣市多元的溝通聯繫機制。

江啟臣表示，凝聚共識才能往前走，國民黨要「從下而上、從外而內」的傾聽基層、回應民意，從原本「輕地方、重中央」的「倒梯形」，轉變成重視地方的「金字塔形」，「國民黨要成為一個接地氣的政黨，才能重拾民眾的信任。」

黃敏惠昨表示，武漢肺炎疫情嚴峻，對經濟造成衝擊，盼國民黨繼續為民眾發聲。張麗善則說，過去國民黨選舉太倚重組織戰，現在的選舉，組織戰只算是基本功，數位及網路等「空軍」絕對不能省，還要強化。江啟臣回應，雖然黨主席任期只剩一年多，但因期間沒有選舉約束，改革更能大刀闊斧。

對於今日研討會，國民黨文傳會主委王育敏表示，邀請的是各縣市代表，不一定是首長，主要是針對防疫紓困條例與執政的縣市進行研擬，也會針對涉及各縣市的國土計畫法修法聽取意見。

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