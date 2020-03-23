焦點評論》國民黨的好消息

在弱主席、弱黨的弱格局下，沒有消息就是好消息，已是國民黨的運道。（資料照）

2020-03-23 05:30:00

記者鄒景雯／特稿

國民黨的好消息是什麼？這時就要套用西諺的那句名言：就是沒有消息。為什麼說國民黨沒有消息就是好消息？各位看看最近國民黨的訊息能獲見刊的，是不是幾乎都是壞消息？壞消息一出，想要重新站起來的國民黨如同又被踹了一腳，舊傷未癒，再添上鞋印，這景況令人不忍卒睹，實在有害大家的防疫身心。

國民黨最近有什麼壞消息？多數人一定想到不分區立委吳斯懷。這位國民黨中央執意要提名的退將代表，明明知道自己的人影步聲，對於不少國人來說皆成刺激，他與他的團隊依舊不稍事修正，堅持要我行我素，在在凸顯出當初國民黨集體的不智。

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還有件比前述壞消息更嚴重的壞消息，則是新任黨主席江啟臣在其首次主持國民黨中常會上，由於多位具台商身分的中常委要求說明，他因而解釋：雖然這次總統大選受到兩岸論述影響，但不代表九二共識有問題，九二共識的精神在黨內一直都是求同存異。距就職致詞短短不出幾天，就撐不住壓力繞回老路，國民黨要寄望江主席「帶領」國民黨殺出一條血路，研判將是緣木求魚，因為他的性格並不具備開創型人物的條件。

一個弱勢主席不見得永遠都會被看衰，關鍵是他是否願意學習去「認識問題」。江啟臣在就職時沒提九二共識，當天沒收到來自中國共產黨總書記習近平的賀電，這個訊號看來對江主席多少帶來了困擾，至少台商們圍著他要他講清楚時，他選擇了屈服，而且還把責任推給民進黨，說民進黨抹黑了九二共識，國民黨沒及時澄清。這態度證明江主席連問題是什麼都沒掌握。

九二共識成了一國兩制，哪是民進黨能抹黑的？誰說國民黨當時沒有一再辯護？之所以百般澄清都沒用，在於這是習近平去年一月二日自己宣布的，是習近平把九二共識這所謂的通關密語給搞砸了。國共若是對等地位，國民黨大可點評習近平的不是，進而延伸出九二共識已經死亡，國民黨被迫必須另起爐灶的正當性。結果，國民黨裡沒有一個人有此膽識敢說出事實，馬英九等元老甚至押著江主席要跟著複誦，可見國民黨只是共產黨的小跟班，下一步走向新黨的命運已可預見。

認識問題的第二點要了解對手在想些什麼。其實，早在郝龍斌與江啟臣競爭國民黨主席的過程中，北京就已經政策決定︰不論誰當選，習近平都不會發出賀函。最主要的原因是：二月二十一日朝野聯手在立法院通過了呼籲WHO接納台灣參與組織運作的共同聲明，這份聲明同時直指WHO因政治因素將台灣列於中國疫區的一部分，導致台灣遭到部分國家實施入出境管制或停航，也譴責了大陸阻撓台灣加入WHO與WHA的打壓行為。這則聲明惹怒了共產黨，也參與其中的國民黨於是被點油做記號。

第二個原因才是九二共識，中共注意到不論是江或郝，在國民黨敗選後針對九二共識的發言，都講了讓北京不是滋味的用詞。例如江啟臣說九二共識有點舊了，那年他才二十歲；又如國民黨的兩岸論述不得台灣主流民意的青睞，郝龍斌認為都是共產黨過河拆橋造成的。等等這些競選語言，使得中共智囊堅定認為不宜去電，因為習總書記的電文一定會重申九二共識。依禮，國民黨新主席必須回覆謝函，這要國民黨怎麼回呢？若無九二共識，又要共產黨怎麼收呢？既然可能兩相為難，不如就免了好。

除了這兩點，江主席不知道了不了解，今後國民黨主席是可以繼續獲准到中國去訪問，或舉行國共論壇，但是已經不可能見到習近平；換言之，不會有「江習會」。這個降等的安排，是持續施壓，也將令國民黨的處境更加難堪，如果維持著過往的國共交流方式的話。

江主席也許不知道以上的情勢；即使知道，他恐怕並沒有想出好的應對，以致對於中國問題的處理如同父子騎驢，又上又下，失去了方寸，這對一個新任者來說，黨內的號令將更加紛亂。在弱主席、弱黨的弱格局下，沒有消息就是好消息，已是國民黨的運道。

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