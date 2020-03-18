震災餐會濫用公帑 花蓮縣府遭監院糾正

2020-03-18 05:30:00

〔記者鍾麗華、游太郎／綜合報導〕無黨籍立委傅崐萁在二○一八年花蓮縣長任內舉辦○二○六震災餐會，又寄送廿多萬份光碟及震災專刊給捐款人，遭曾任花蓮縣代理縣長蔡碧仲質疑違反「政府採購法」。監委王幼玲、楊芳玲調查發現，餐會從六十桌加碼至三百桌、三千人，不僅濫用公帑，且以分批採購，以達限制性招標目的，而光碟及震災專刊竟是來自環保、衛生等業務支出，監察院昨通過糾正花蓮縣府。

縣府︰均依採購法及預算法辦理

針對監察院糾正○二○六震災感恩餐會等事項，花蓮縣政府昨晚發出聲明，強調均依採購法及預算法辦理，且行政院主計總處一○八年七月廿三日函覆，亦表示相關預算支用屬縣府之權責。

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縣府表示，高雄氣爆後，陳菊市府曾以氣爆善款支出鉅額律師費，及耗資上千萬建置裝置藝術，是否也請監察院關心。

監委︰餐會加碼至300桌且分批採購

王幼玲說，花蓮二○一八年二月六日發生大地震，縣府於同年四月卅日舉辦感恩餐會，花蓮縣消防局原簽辦六十桌，後來縣府秘書長顏新章以傅崐萁的乙章核定為九十桌，最後又加碼，擴大為三百桌、三千人，且將餐會採購案分批辦理，以限制性招標方式，逕洽廠商議價，被質疑規避「政府採購法」相關規定。

震災光碟等竟用環、衛預算支應

王幼玲指出，花蓮縣府辦理捐款收據、感謝函印製、震災紀實文宣裝封及寄送等採購案，竟以「身心障礙福利業務費」等預算支出。另「地震專輯採購」、「○二○六震災紀實影片及光碟壓製」，動用環保局「廢棄物處理業務費」及衛生局「防疫業務費」等科目預算支應，濫用預算流用規定，而檢視其文宣內容與環保、防疫毫無關係。

被問到傅崐萁是否有責任？王幼玲解釋，在簽核的過程中，沒有看到傅崐萁的章，因此僅能針對縣府在預算流用及採購上結構性問題提出糾正。楊芳玲則質疑，餐會突然變成三百桌，他們強烈好奇與懷疑，除了花蓮縣首長外，誰能做這種決策？

王幼玲表示，傅崐萁當時即將卸任，餐會時間點與相關文宣宣傳，被質疑是為政績宣傳，不過，由於震災紀實與光碟都是寄給捐款人，不是選民，很難直接認定是為選舉，但她認為，「當然跟選舉有關」。而檢調已針對相關的七個採購案偵辦。

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