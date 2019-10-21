蔡談亡國感 中國步步進逼造成

2019-10-21

〔記者歐素美、張菁雅、張軒哲、蘇孟娟、許國楨／台中報導〕二○二○大選倒數八十二天，總統蔡英文昨進軍台中衝選票。她指出，芒果乾（亡國感）是中國步步進逼造成；至於國民黨總統參選人韓國瑜指自己當選總統後台南不淹水，小英則要韓注意「以前開的支票及承諾有沒有兌現？」

韓稱當選總統後台南不淹水

蔡：以前開的支票兌現沒？

韓國瑜近日指「亡國感是被操作出來」，蔡英文總統在神岡區社口萬興宮受訪指出，「芒果乾」她已經講過很多次，台灣的民眾在這個時候確實是很擔心，主要是中國這幾年來的步步進逼，以及對區域擴張的企圖心愈來愈明顯，同時國民黨跟有一些政黨對中國的態度不明確，甚至是曖昧，尤其香港現在發生的種種事情，造成台灣民眾的不安，這不是任何人去刻意操縱的。

另媒體詢問蔡英文，韓國瑜到台南拚選舉、開支票指出，只要他當選總統，台南就不再淹水；蔡表示，她覺得韓市長在做任何承諾及開任何支票之前，先要注意到他以前開的支票及承諾有沒有兌現？這是一個政治人物可信度的問題。她在新社鎮安宮致詞時也說，自己推動年金改革得罪人，但不會得罪人的，前任都做完了，暗諷前總統馬英九。

蔡英文昨天出席全國勞工後援會成立大會致詞時表示，台灣這幾年經濟確實在穩定成長，失業率也持續下降，政府要把經濟成長的果實讓國人分享，除了今年五月史上最大規模減稅外，也推動勞工政策改革，包括基本工資連漲四次、保障派遣工權益、推動「勞動事件法」等。

蔡英文昨下午到台中市太平區致贈一貫道太平崇正寶宮「義風溥化」匾額。強調所有的台灣人都值得擁有民主自由，希望在場民眾一起團結，支持總統連任、優質立委可以連任。

蔡英文昨天在台中也出席全國機車業後援會成立大會。她致詞時承諾，絕對不會消滅燃油車，只要符合環保、空汙規範，不管油電機車都會補助。她說，自己的父親跟大家一樣都是修車師傅與老闆，自己連任後一定會去機車行泡茶；後援會則送一頂安全帽讓小英戴上，期許小英總統繼續承擔並守護台灣安全。

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