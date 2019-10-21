韓：成立觀光部 八年達兩千萬旅客

2019-10-21

〔記者蔡文居、蕭玗欣、劉曉欣／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜昨天下午在台南香格里拉遠東國際大飯店與觀光業者舉行觀光產業政策座談，韓國瑜於會中發表觀光政策，宣布未來將以觀光立國，提高觀光位階，成立觀光部。

觀光局昨回應，尊重每位參選人的政見，但政策最重要仍要看如何落實，過去馬政府也提過文化觀光部，但最後未落實，總統蔡英文上任後則研議先升格為觀光署，後續再研議如何擴編。

卓：先把摩天輪做了 把阿諾請來

民進黨主席卓榮泰在彰化受訪時也對韓的觀光政策提出質疑，反問：「講那麼長，大家還會相信嗎？」請韓「先把摩天輪做了，把阿諾請來」，大家才會相信！

韓國瑜昨天表示，「以觀光立國、迎八方來客」，希望把觀光局直接列為部會，觀光立國，至少二百萬就業人口，卅幾種行業同時可享受整個觀光產業位階的提高，並帶來興旺的發展。

韓國瑜的國政顧問團長張善政進一步說明，台灣二○一八年來台觀光客為一一○六萬人次。他們目標是在二○二四年將來台觀光客提升到一千五百萬人次，二○二八年達到二千萬人次。他說，小英陣營訂下的目標是在二○三○年達成二千萬人次，比他們還晚兩年，但他要問：「如果你不把兩岸關係搞好，二○三○哪裡來的多一千萬？請講清楚！」

韓國瑜競選團隊設立了五大目標；首先要讓觀光產業「大升級」：設立觀光部和相關組織，成立台灣觀光產業研究院；觀光基礎「大建設」：提升機場、港埠等基礎建設；觀光市場「大開發」：與國際知名旅遊社群及平台合作國際行銷；政策配套「大落實」，放寬潛力市場國家簽證和入境程序；最後發展「大目標」：觀光業產值占全國GDP比率倍增。

「我們預期在二○二八年，讓觀光業產值佔全國GDP比八％以上。」國政顧問團指出，現在全球平均觀光業產值佔比有十％，如果韓國瑜當選總統並連任，將有信心在任期內讓GDP比率倍增為八％以上，外匯收入達一兆元。

有媒體提問中客有政治風險，韓國瑜表示，他不會把雞蛋全放在同一個籃子，歡迎世界所有的遊客來台灣，未來所有大使館都要配合經濟發展，推銷台灣產品及台灣的真善美，並會以此來評比打考績。

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰表示，韓國瑜提出的五大觀光策略，很多項和現在執政黨在做的大同小異，例如將駐外使館的觀光推動列入績效考核、推動機場、港埠建設等。黃正聰說，按韓的政策，要將國家公園、林務局也納入觀光部，就和環境資源部的組織相當類似，民航局、機場等交通單位卻仍歸交通部管轄，這樣有比較好嗎？還不如加強目前行政院觀光發展推動委員會跨部會運作更快速、實際。

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