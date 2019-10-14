韓營叫戰 要和蔡辯兩岸政策

2019-10-14

〔記者賴筱桐、陳文嬋、王榮祥、郭安家、吳亮儀／綜合報導〕高雄市長韓國瑜何時「放韓假」？韓昨在高雄受訪時，避談將請假拚選舉，但韓的國政顧問團卻下戰帖，希望和蔡英文總統進行兩岸政策大辯論。蔡英文受訪回應，「他要注意一下，他還是民選的市長，對市政有責任，不要迴避議會監督。」

蔡勸韓勿迴避議會監督

韓國瑜昨天出席衛武營國家藝術文化中心週年成果宣告會。韓受訪表示，四天連假南北都有跑，有一些活動、拜訪、會談，只要高雄有重要活動，他還是會參加。是否十五日下午就要開始請假？韓表示，其他問題交給發言人來說。

韓國瑜國政顧問團發言人黃曼昕昨天則向蔡總統及民進黨喊話，指兩岸政策是國家生死存亡的關鍵，韓國瑜已公布兩岸政策白皮書，真心希望能進行一場兩岸政策大辯論，時間、地點任選，愈快愈好，因為人民沒有時間再等了。

蔡英文總統昨天出席藥師公會全國聯合會活動後受訪說，「不知道他們在急什麼啦？」蔡英文說，下個月登記參選後，按規定本來就要辯論。她還酸韓國瑜「他要注意一下，他還是民選的市長，對市政有責任，不要迴避議會監督。」

民進黨主席卓榮泰昨上午受訪也酸說，「韓市長您就回到議會自己的主場，講你的市政問題，這是高雄市民的期待」，不要到處找戰場、下戰帖。

對於韓國瑜即將請假選舉，卓榮泰直言，高雄市民、全國人民感受一定不太好，「因為我們剛放完連假，他（韓）就要請長假」。

韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡昨天表示，韓國瑜請假的時間尚未確定，競選辦公室已規劃「產業學習與傾聽土地之旅」，行程定案後會盡快公布。

何庭歡昨天受訪表示，未來的競選行程規劃包括關懷、學習與傾聽三大主軸，關懷基層民意、學習參訪各地的產業、傾聽地方聲音，了解民生需求，以利競選團隊提出更多福國利民的政策，協助韓國瑜成為一位苦民所苦的庶民總統。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法