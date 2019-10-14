回擊「亡國感」 蔡：國民黨操作的

2019-10-14

〔記者陳心瑜、吳亮儀／綜合報導〕蔡英文總統被質疑操作「亡國感」，蔡昨天受訪反擊「亡國說是國民黨操作出來的」，她鼓勵民眾明年大選一定要出門投票，讓國際聽到台灣人的聲音，藉此告訴國際社會，台灣人會守住民主自由。

前副總統呂秀蓮質疑兩黨總統參選人操作亡國感；國民黨中央委員連勝文前天也質疑，社會瀰漫「亡國感」，國民黨執政都沒有亡國 ，怎麼民進黨執政就要亡國了？蔡英文昨出席藥師公會全國聯合會活動後受訪，嘆了一口氣說：「亡國說其實是國民黨操作出來的，近來看到國民黨許多言論都往這方向操作，這是不好的現象，這不是正常的操作。」

蔡英文昨也前往新北市出席「全國嘉義旅外鄉親後援會」成立大會，是她第一個成立的縣市旅外後援會，她並為幹部授旗，氣氛熱烈，包括立法院長蘇嘉全、前行政院長張俊雄、桃園市長鄭文燦、嘉義縣長翁章梁等約八百人到場。

蔡英文與嘉義鄉親博感情，表示嘉義人就是自己人（嘉義人的台語諧音），她從二○○八年就任民進黨主席，當時最支持她的就是嘉義人，感謝嘉義鄉親一路相挺。

籲大家投票 守住民主自由

蔡表示，過去的台灣著重在「兩岸關係」，但現在台灣更應思考在亞太地區的定位，現在是台灣最獲得國際社會中，各民主國家支持的時刻，因為各國都知道，台灣的民主自由若守不住，那其他國家也可能守不住，台灣人守護的不僅是自己的民主自由，更為其他亞太區域內的國家守住民主自由。她並細數政績，表示台灣經濟穩定成長，外商、台商都加碼投資，從今年一月至今，台商回台投資已高達六千一百億元，全年度可望突破七千億元，台灣第二季經濟成長率是四小龍第一名，國際組織更預測，台灣全年度經濟成長將是四小龍之首。

蔡英文並說，過去三年，政府已為經濟打下基礎，也加強中南部的投資動能，成績已經逐漸展現，像外商投資彰化離岸風力一兆元，帶來很多就業機會。

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