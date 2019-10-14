2019-10-14

記者鄒景雯／特稿

客觀而言，總統大選的選情並不激烈，但是各政黨打起選戰仍然火光四射，他們好似上演布袋戲般大吐劍光。新近一次的過招是，人家問起民進黨主席卓榮泰綠營是不是「七分打韓三分打柯」？卓主席解釋他們是「十分保台」，這個回答，隨即引起民眾黨主席柯文哲反酸民進黨其實「嘴巴保台，都不做事」。

這番一來一往，儘管本質上是口水，但若只把它當成口水看待，就太可惜，因為這次鬥嘴的主題是「保台」，這正是國家元首兼三軍統帥的重要責任，是應該審慎看待，不宜玩笑視之。故而值得從具有攻擊性的「嘴巴保台，都不做事」是否為真，討論起。

柯主席講這話，言下之意有兩個可能，一是民進黨只會講，在實際作為上沒半撇；二是我柯文哲不打嘴砲，都是默默在做。民進黨如果要反射性地回擊，很可以批評：連「嘴巴保台」這麼簡單的事，都不願意，都不敢講！還談得上什麼更困難的「行動保台」？畢竟強調做事的「行動保台」，要方法，要步驟，要勇氣，成效的產生未必很慢，但經常隱而不顯，必須拿出具體的案例來供驗證，可不是嘴巴講有、就有的。

不過基於柯文哲的層級只是首都市長，民進黨總統參選人蔡英文是現任總統，自認是第三勢力的柯主席之所以提出這個議題設定，除了在野黨的監督制衡功能，必然也已經考慮到這樣的標籤，可以引起若干中間選民的共鳴，有助於為自己的聲望、乃至於民眾黨支持度、甚至選票加分；若是如此，理性的選民不妨借力使力，催促執政當局在一些關鍵政策上，明確地回應外界的疑慮，以確認保台的能量。

頭一個疑問是，上週在馬里蘭州舉行的美台國防工作會議上，美國的代表當面向台灣與會者表達了一項關切，那就是我們的軍隊在走向以志願役官兵為主體的募徵併行制後，常備役軍事訓練役男的役期只剩四個月，遠比南韓、以色列等國的義務役役期為短。美方希望台灣政府能夠通盤思考，包括如何發展有戰力的後備兵力，並且有效地衡量人事支出。

這不是美方第一次就此表示看法，美國國防部早在「二○一八年中國軍力報告書」就已經提出了檢討。美國在台協會（ＡＩＴ）也多次發表類似評論，觀點不外就是募兵的成本偏高，也容易受到其他預算的牽制，認為主政者在政策上必須更加強化自我防衛的決心。諸多的這些示警，受命的國防部過去不是沒說明過，但是說服力實在有待商榷。例如「少子化」的嚴峻考驗如何解決？我們後備兵力的執行究竟如何？至今國人並未看到有力的數據與保證。

美國檢視執政黨「保台」的能力，很少人會把它當作是政黨鬥爭、或雞蛋裡挑骨頭，民進黨領導人恐怕也不便譏諷美國人是「閉著眼睛的人看不到真相」，大家期望，政府當局必須採取更積極的作為，讓全民信服民進黨真是「十分保台」，並據以駁斥柯主席的「嘴巴保台，都不做事」，才是只會講肖話。

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