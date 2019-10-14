挺王人士：開票時看韓粉呼天搶地吧

2019-10-14

〔記者邱燕玲／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜已啟動競選模式，準備全國跑透透，但黨內整合仍未完成。挺王人士直言，國民黨內現在都只在想自己的權位，沒有為國家、人民著想，並看壞選後國民黨的情勢，斷言「開票時看他們（韓粉）呼天搶地吧！」

能否獲橘門票 王「隨緣」

二○二○總統大選即將進入最後階段，親民黨十月中旬將決定由黨主席宋楚瑜披掛上陣、親自參選，或是支持其他人參選；前立法院長王金平則靜待親民黨的決定，能否獲取親民黨門票採「隨緣」態度。

宋楚瑜、鴻海創辦人郭台銘、台北市長柯文哲十月十日在台北市政府舉辦的雙十國慶升旗典禮暨慶祝活動上同台，引發三人結盟合作的聯想。挺王人士指出，世事難料，當初大家也以為郭柯王會結盟，最後並沒有；當初大家說郭台銘會選，最後郭也沒選，因此現在就是等待親民黨的最後決定。

王金平若未獲親民黨門票又續留國民黨，已有韓粉開始嗆「開除」，挺王人士表示，王又不是沒被修理過，並以「義和團」形容韓粉，「義和團只怕惡人」，一顆炸彈就炸了，歷史看多了，「開票時看他們呼天搶地吧！」

國民黨主席吳敦義是否排入不分區立委名單，近期也備受關注。挺王人士批評，國民黨內現在只想自己的權位，沒為國家、人民著想。

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