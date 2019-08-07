中國嗆反制美在亞太部署中程飛彈

2019-08-07

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕中國外交部五日揚言，美國若在亞太地區、特別是在中國周邊部署中程飛彈，北京絕不會坐視自身利益受損，更不容許任何國家在中國「家門口」滋事，中國將被迫採取反制措施，堅定捍衛國家安全利益。

中國痛批川普當局不顧國際社會強烈反對，執意退出《中程核飛彈條約》（ＩＮＦ），還顛倒黑白地「一再拿中國說事，無端炒作所謂的中國飛彈威脅」；警告美國務必慎重行事，不要採取造成緊張局勢升級、有損國際與區域和平的舉動。

此前，美國二日正式退出一九八七年與前蘇聯簽署的ＩＮＦ。該條約要求美國、俄羅斯各自銷毀中程彈道飛彈，抑制美國部署武器的自由。美國國防部長艾斯培三日表示，華府「數個月之內」將在亞洲部署新的中程飛彈，以抗衡中國的崛起。

艾斯培沒有說明美國打算在何處部署武器，但專家認為關島是最可能的地點。

對於外傳美國可能在澳洲部署中程飛彈，澳洲國防部五日已排除此一可能性。澳洲外交部也證實，坎培拉當局並未接獲美國部署中程飛彈的請求；南韓也表示沒有與美國討論部署中程飛彈的計畫。中國外交部軍控司司長傅聰五日指稱，美國若在關島部署中程飛彈，也將被中國視為「極具挑釁性質的危險舉動」。

傅聰敦促亞太鄰國，特別是日本、南韓、澳洲，務必謹慎行事，拒絕美國提出的部署飛彈要求，以免傷害其國家安全利益。傅聰也強調，若美國在亞太地區部署中程飛彈，「中國一定會採取反制措施」。

美聯社指出，傅聰在警告美國時，提到中國的飛彈八成以上都是中程飛彈，無法攻擊美國本土，似乎是在暗示美國在亞洲沒有正當的安全關切，華府應該只關心如何防禦本土。澳洲智庫羅伊研究所國際安全計畫主任羅傑文（Sam Roggeveen）指出，北京有可能是在警告美國，如果用中程飛彈攻擊中國大陸，可能引發中國對美國本土的報復攻擊。

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